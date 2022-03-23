Лавров: Москва потребует от Киева отменить антироссийские законы

На Украине добили все возможности для русского языка, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москва потребует отмены украинского законодательства, которое направлено против русского языка. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.

«Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русскоязычных», — сообщил Сергей Лавров на мероприятии, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Глава МИД РФ отметил, что при президенте Владимире Зеленском Киев «добил окончательно» все возможности для русского языка.

С начала 2022 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно этому документу все печатные СМИ в стране должны выходить только на украинском языке. Русский язык также запретили использовать в общепите. Если персонал при обслуживании клиентов не будет говорить по украинский, то заведение может получить штраф. С июля 2021 года при поступлении на госслужбу на Украине стали требовать сертификат об уровне владения государственным языком, передает «Национальная служба новостей». Лавров считает, что подобные законы ущемляют интересы русских, венгров и других народов, исторически населяющих земли современной Украины.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.

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