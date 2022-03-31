В ДНР заявили, что не выпустят украинских силовиков из Мариуполя

За Мариуполь ведутся ожесточенные бои Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинских силовиков не выпустят из Мариуполя. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», — сказал Басурин корреспонденту РИА «Новости». Он подчеркнул, что ранее бойцы ВСУ и нацбатов, находящиеся в Мариуполе, отказались покинуть город.

В данный момент подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики ведут бои за Мариуполь. Город освобождают в рамках спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Мариупольская группировка ВСУ и нацгвардии находится в окружении. Все Приазовье сейчас контролируется российскими войсками.