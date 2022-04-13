Российский МИД принял меры в ответ на санкции США

13 апреля 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

МИД РФ ответил на санкции недружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия внесла 398 конгрессменов США в черный список. Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД РФ. Сообщается, что мера стала ответом на новую волну антироссийских санкций со стороны Вашингтона. «В порядке реакции на очередную „волну“ антироссийских санкций, введенных Администрацией [президента США] Джо Байдена 24 марта против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, вводятся „зеркальные“ санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США», — говорится в сообщении. В МИДе также указали на то, что антироссийские санкции США коснулись практически весь состав Госдумы. Кроме того, российское дипведомство ввело санкции против 87 канадских сенаторов. Также в качестве ответной меры на действия Праги Россия объявила persona non grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, он должен покинуть страну до конца дня 16 апреля. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Все предыдущие санкции имели негативный эффект для самих западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Страны запада уже столкнулись с негативными последствиями — выросли цены на энергию и продукты, пишет «Национальная служба новостей». Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Пять стран ЕС, в частности, выступили против санкций в отношении импорта российского газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия внесла 398 конгрессменов США в черный список. Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД РФ. Сообщается, что мера стала ответом на новую волну антироссийских санкций со стороны Вашингтона. «В порядке реакции на очередную „волну“ антироссийских санкций, введенных Администрацией [президента США] Джо Байдена 24 марта против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, вводятся „зеркальные“ санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США», — говорится в сообщении. В МИДе также указали на то, что антироссийские санкции США коснулись практически весь состав Госдумы. Кроме того, российское дипведомство ввело санкции против 87 канадских сенаторов. Также в качестве ответной меры на действия Праги Россия объявила persona non grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, он должен покинуть страну до конца дня 16 апреля. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Все предыдущие санкции имели негативный эффект для самих западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Страны запада уже столкнулись с негативными последствиями — выросли цены на энергию и продукты, пишет «Национальная служба новостей». Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Пять стран ЕС, в частности, выступили против санкций в отношении импорта российского газа.