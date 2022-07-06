06 июля 2022

Суд арестовал всех подозреваемых по делу о коррупции в МВД

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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
Суд арестовал всех фигурантов дела о злоупотреблениях в МВД Фото:
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Генералов МВД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова и еще трех фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Басманный районный суд Москвы <…> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича», — говорится в решении суда. Информацию передает ТАСС.

О возбуждении уголовного дела в отношении трех генералов МВД стало известно 6 июля. Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и задержали трех начальников за растрачивание бюджетных денег в своих целях. Вечером Басманный суд Москвы арестовал Ивана Абакумова и Сергея Умнова. Последним суд вынес решение об аресте Семенова.

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Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова и еще трех фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Басманный районный суд Москвы <…> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича», — говорится в решении суда. Информацию передает ТАСС. О возбуждении уголовного дела в отношении трех генералов МВД стало известно 6 июля. Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и задержали трех начальников за растрачивание бюджетных денег в своих целях. Вечером Басманный суд Москвы арестовал Ивана Абакумова и Сергея Умнова. Последним суд вынес решение об аресте Семенова.
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