Суд арестовал всех подозреваемых по делу о коррупции в МВД

Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова и еще трех фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Басманный районный суд Москвы <…> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича», — говорится в решении суда. Информацию передает ТАСС.
О возбуждении уголовного дела в отношении трех генералов МВД стало известно 6 июля. Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и задержали трех начальников за растрачивание бюджетных денег в своих целях. Вечером Басманный суд Москвы арестовал Ивана Абакумова и Сергея Умнова. Последним суд вынес решение об аресте Семенова.
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