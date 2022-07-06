Суд арестовал всех подозреваемых по делу о коррупции в МВД 07 июля 2022 в 01:46 Размер текста - 17 + Суд арестовал всех фигурантов дела о злоупотреблениях в МВД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генералов МВД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова и еще трех фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Басманный районный суд Москвы <…> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича», — говорится в решении суда. Информацию передает ТАСС. О возбуждении уголовного дела в отношении трех генералов МВД стало известно 6 июля. Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и задержали трех начальников за растрачивание бюджетных денег в своих целях. Вечером Басманный суд Москвы арестовал Ивана Абакумова и Сергея Умнова. Последним суд вынес решение об аресте Семенова. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова и еще трех фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Басманный районный суд Москвы <…> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича», — говорится в решении суда. Информацию передает ТАСС. О возбуждении уголовного дела в отношении трех генералов МВД стало известно 6 июля. Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и задержали трех начальников за растрачивание бюджетных денег в своих целях. Вечером Басманный суд Москвы арестовал Ивана Абакумова и Сергея Умнова. Последним суд вынес решение об аресте Семенова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям