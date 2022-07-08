В Венесуэле заявили о необходимости сближения с Россией

09 июля 2022 в 05:54 Размер текста - 17 +

Венесуэле и другим государствам, страдающим от санкций Запада, нужно сближаться с Россией. Такое мнение выразил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы, член правящей единой социалистической партии (PSUV) Хулио Чавес. «В то время как некоторые страны, делающие ставку на путь войны, конфронтации и уничтожения, прилагают большие усилия, чтобы изолировать и блокировать нас, с политической и дипломатической точки зрения правильно сближаться», — заявил Хулио Чавес РИА «Новости». По его словам, лучший способ уклониться от санкций — разработать совместную программу, направленную на смягчение последствий ограничений. Парламентарий отметил, что Россия, Венесуэла и Китай, а также другие страны направляют свои усилия на все, что способствует обеспечению мира, установление соглашений и союзов с помощью альтернативных финансовых систем. «Мы считаем, что это должно быть частью нашей повестки», — резюмировал Чавес. Ранее издание Asia Times писало, что Россия начала усиливать свои позиции на Ближнем Востоке, вытесняя США. Президент России Владимир Путин заявил, что у России существует множество единомышленников. Российский лидер представил президенту Франции Эммануэлю Макрону выгодную политическую модель сотрудничества разных стран. Путин заявлял, что Россия докажет всему миру, что ее невозможно изолировать, подчеркнув важность группы стран БРИКС. Также российский лидер призвал страны-участницы БРИКС вместе отвечать на угрозы Запада. После саммита группы стран две страны заявили о желании присоединиться к БРИКС.