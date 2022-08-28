МВД Австрии опровергло убийство Натальи Вовк

28 августа 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

В Австрии не подтвердили информацию о подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Австрийское министерство внутренних дел опровергло информацию издания Exxpress об убийстве Натальи Вовк, которая подозревается в подрыве машины журналистки Дарьи Дугиной. В ведомстве заявили, что не могут подтвердить достоверность информации зарубежного СМИ. «После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — сообщили журналистам РИА «Новости» в пресс-службе МИД Австрии. О том, что статья австрийского издания оказалась фейком, ранее сообщали российские СМИ. В материале Exxpress приводились фотографии якобы убитой Вовк, на теле которой нашли почти два десятка ножевых ранений. Вовк подозревается в подрыве автомобиля журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной, которая погибла ночью 20 августа. Взрывное устройство, по версии ФСБ России, было заложено под водительское сиденье. По информации ведомства, убийство Дугиной заказали украинские спецслужбы. Подозреваемой по делу проходит военнослужащая ВСУ Наталья Вовк, и ее мать подтвердила эту версию.

Австрийское министерство внутренних дел опровергло информацию издания Exxpress об убийстве Натальи Вовк, которая подозревается в подрыве машины журналистки Дарьи Дугиной. В ведомстве заявили, что не могут подтвердить достоверность информации зарубежного СМИ. «После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — сообщили журналистам РИА «Новости» в пресс-службе МИД Австрии. О том, что статья австрийского издания оказалась фейком, ранее сообщали российские СМИ. В материале Exxpress приводились фотографии якобы убитой Вовк, на теле которой нашли почти два десятка ножевых ранений. Вовк подозревается в подрыве автомобиля журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной, которая погибла ночью 20 августа. Взрывное устройство, по версии ФСБ России, было заложено под водительское сиденье. По информации ведомства, убийство Дугиной заказали украинские спецслужбы. Подозреваемой по делу проходит военнослужащая ВСУ Наталья Вовк, и ее мать подтвердила эту версию.