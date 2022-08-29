ФСБ опубликовала видео с соучастником убийства Дугиной

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
Дарья Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с соучастником убийства журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи. Соучастником убийства оказался гражданин Украины Богдан Цыганенко.

На записи Цыганенко въезжает в Россию, меняет поддельные номера и находится в Mini Cooper Натальи Вовк, которая является исполнителем убийства. В ролике также показаны кадры того, как Вовк на парковке фестиваля «Традиция» приехала следить за Дугиной.

Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с соучастником убийства журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи. Соучастником убийства оказался гражданин Украины Богдан Цыганенко. На записи Цыганенко въезжает в Россию, меняет поддельные номера и находится в Mini Cooper Натальи Вовк, которая является исполнителем убийства. В ролике также показаны кадры того, как Вовк на парковке фестиваля «Традиция» приехала следить за Дугиной. Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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