ФСБ опубликовала видео с соучастником убийства Дугиной

29 августа 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Дарья Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с соучастником убийства журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи. Соучастником убийства оказался гражданин Украины Богдан Цыганенко. На записи Цыганенко въезжает в Россию, меняет поддельные номера и находится в Mini Cooper Натальи Вовк, которая является исполнителем убийства. В ролике также показаны кадры того, как Вовк на парковке фестиваля «Традиция» приехала следить за Дугиной. Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с соучастником убийства журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи. Соучастником убийства оказался гражданин Украины Богдан Цыганенко. На записи Цыганенко въезжает в Россию, меняет поддельные номера и находится в Mini Cooper Натальи Вовк, которая является исполнителем убийства. В ролике также показаны кадры того, как Вовк на парковке фестиваля «Традиция» приехала следить за Дугиной. Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы.