ФСБ опубликовала видео с соучастником убийства Дугиной

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с соучастником убийства журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи. Соучастником убийства оказался гражданин Украины Богдан Цыганенко.
На записи Цыганенко въезжает в Россию, меняет поддельные номера и находится в Mini Cooper Натальи Вовк, которая является исполнителем убийства. В ролике также показаны кадры того, как Вовк на парковке фестиваля «Традиция» приехала следить за Дугиной.
Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ФСБ сообщили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы.
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