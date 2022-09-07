Медведев: Боррель должен быть в списках нерукопожатных существ

Медведев назвал Борреля "нерукопожатным существом"
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Такие вещи забывать нельзя, заявил Медведев Фото:

За свои слова о том, что Россия является фашистским государством верховный представитель Евросоюза должен быть в списках «нерукопожатных существ». С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия — фашистское государство», — написал Медведев в своем telegram-канале. «Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования», — закончил заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Ранее Медведев в своем telegram-канале также заявил, что Лиз Трасс — термоядерная русофобка, которая косит под Маргарет Тэтчер. Он также писал, что Германия объявила войну России.

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За свои слова о том, что Россия является фашистским государством верховный представитель Евросоюза должен быть в списках «нерукопожатных существ». С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия — фашистское государство», — написал Медведев в своем telegram-канале. «Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования», — закончил заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Ранее Медведев в своем telegram-канале также заявил, что Лиз Трасс — термоядерная русофобка, которая косит под Маргарет Тэтчер. Он также писал, что Германия объявила войну России.
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