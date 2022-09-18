Киев уличили в фейках о казнях украинцев в Изюме

Российский обозреватель разоблачил украинские фейки о массовых захоронениях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в соцсетях фейковые заявления о массовых захоронениях людей, которых «пытали и казнили русские». Однако при внимательном рассмотрении фотографий, которые приложены в качестве «доказательств», возникают нестыковки, сообщил политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

«Украина на весь мир объявила, что под Изюмом обнаружены массовые захоронения людей, которых „пытали и казнили русские“. Глава офиса президента Украины Ермак привел в доказательство два фото. Вот только незадача: дата смерти на могилах — 9 марта», — отметил Корнилов в своем telegram-канале.

Он добавил, что российские войска взяли Изюм под контроль 1 апреля, поэтому Россия не имеет никакого отношения к этим захоронениям. «То есть хоронили здесь украинцев еще до прихода российского солдата? А пытал и казнил тогда кто? Не те же украинцы?» — задает вопрос обозреватель.

Ранее Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области и их переброске в ДНР. Россия проводит специальную операцию на Украине из-за усилившихся обстрелов мирных граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Зимой этого года ситуация ухудшилась настолько, что в народных республиках было введено военное положение и проведена эвакуация населения.

Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. В ходе него был значительно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, под контролем российских войск находятся значительные территории Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.