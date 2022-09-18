Киев уличили в фейках о казнях украинцев в Изюме

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в соцсетях фейковые заявления о массовых захоронениях людей, которых «пытали и казнили русские». Однако при внимательном рассмотрении фотографий, которые приложены в качестве «доказательств», возникают нестыковки, сообщил политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.
«Украина на весь мир объявила, что под Изюмом обнаружены массовые захоронения людей, которых „пытали и казнили русские“. Глава офиса президента Украины Ермак привел в доказательство два фото. Вот только незадача: дата смерти на могилах — 9 марта», — отметил Корнилов в своем telegram-канале.
Он добавил, что российские войска взяли Изюм под контроль 1 апреля, поэтому Россия не имеет никакого отношения к этим захоронениям. «То есть хоронили здесь украинцев еще до прихода российского солдата? А пытал и казнил тогда кто? Не те же украинцы?» — задает вопрос обозреватель.
Ранее Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области и их переброске в ДНР. Россия проводит специальную операцию на Украине из-за усилившихся обстрелов мирных граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Зимой этого года ситуация ухудшилась настолько, что в народных республиках было введено военное положение и проведена эвакуация населения.
Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. В ходе него был значительно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, под контролем российских войск находятся значительные территории Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в соцсетях фейковые заявления о массовых захоронениях людей, которых «пытали и казнили русские». Однако при внимательном рассмотрении фотографий, которые приложены в качестве «доказательств», возникают нестыковки, сообщил политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов. «Украина на весь мир объявила, что под Изюмом обнаружены массовые захоронения людей, которых „пытали и казнили русские“. Глава офиса президента Украины Ермак привел в доказательство два фото. Вот только незадача: дата смерти на могилах — 9 марта», — отметил Корнилов в своем telegram-канале. Он добавил, что российские войска взяли Изюм под контроль 1 апреля, поэтому Россия не имеет никакого отношения к этим захоронениям. «То есть хоронили здесь украинцев еще до прихода российского солдата? А пытал и казнил тогда кто? Не те же украинцы?» — задает вопрос обозреватель. Ранее Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области и их переброске в ДНР. Россия проводит специальную операцию на Украине из-за усилившихся обстрелов мирных граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Зимой этого года ситуация ухудшилась настолько, что в народных республиках было введено военное положение и проведена эвакуация населения. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. В ходе него был значительно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, под контролем российских войск находятся значительные территории Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.