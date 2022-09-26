Напавший на школу в Ижевске не стоял на учете по владению оружием

26 сентября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Нападавший на ижевскую школу не был зарегистрирован, как владелец оружия, сообщает СМИ Фото: Сергей Кузнецов © РИА «Новости» новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Нападавший на школу в Ижевске мужчина не стоял на учете в качестве владельца оружия. Об этом сообщили в Росгвардии. «Напавший на школу в Ижевске не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия», — сообщает ТАСС. Агентство ссылается на информацию ведомства. Утром 26 сентября в Ижевске мужчина устроил стрельбу в одной из школ города, после чего покончил с собой. Известно о 13 погибших, среди которых есть как дети, так и взрослые. По информации Следственного комитета РФ, стрелявший был выпускником школы, в которой совершил теракт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии.

Нападавший на школу в Ижевске мужчина не стоял на учете в качестве владельца оружия. Об этом сообщили в Росгвардии. «Напавший на школу в Ижевске не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия», — сообщает ТАСС. Агентство ссылается на информацию ведомства. Утром 26 сентября в Ижевске мужчина устроил стрельбу в одной из школ города, после чего покончил с собой. Известно о 13 погибших, среди которых есть как дети, так и взрослые. По информации Следственного комитета РФ, стрелявший был выпускником школы, в которой совершил теракт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии.