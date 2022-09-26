Напавший на школу в Ижевске не стоял на учете по владению оружием

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Нападавший на ижевскую школу не был зарегистрирован, как владелец оружия, сообщает СМИ Фото:
новость из сюжета
В школе в Ижевске произошла стрельба

Нападавший на школу в Ижевске мужчина не стоял на учете в качестве владельца оружия. Об этом сообщили в Росгвардии.

«Напавший на школу в Ижевске не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия», — сообщает ТАСС. Агентство ссылается на информацию ведомства.

Утром 26 сентября в Ижевске мужчина устроил стрельбу в одной из школ города, после чего покончил с собой. Известно о 13 погибших, среди которых есть как дети, так и взрослые. По информации Следственного комитета РФ, стрелявший был выпускником школы, в которой совершил теракт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии.

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Нападавший на школу в Ижевске мужчина не стоял на учете в качестве владельца оружия. Об этом сообщили в Росгвардии. «Напавший на школу в Ижевске не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия», — сообщает ТАСС. Агентство ссылается на информацию ведомства. Утром 26 сентября в Ижевске мужчина устроил стрельбу в одной из школ города, после чего покончил с собой. Известно о 13 погибших, среди которых есть как дети, так и взрослые. По информации Следственного комитета РФ, стрелявший был выпускником школы, в которой совершил теракт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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