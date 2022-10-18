ВС РФ отбили атаку ВСУ под Харьковом и освободили населенный пункт: главное об СВО к 18 октября

18 октября 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Российские военные сорвали попытку наступления вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. ВС РФ также взяли под контроль населенный пункт Горобьевка. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 18 октября.