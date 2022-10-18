ВС РФ отбили атаку ВСУ под Харьковом и освободили населенный пункт: главное об СВО к 18 октября

В результате попытки атаки под Харьковом, ВСУ потеряли более 60 солдат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные сорвали попытку наступления вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. ВС РФ также взяли под контроль населенный пункт Горобьевка. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 18 октября.
- Солдаты российской армии сорвали попытку атаки ВСУ в районе села Кисловка Харьковской области. Согласно сообщению Минобороны РФ, в результате попытки наступления ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и танк. «Украинские военные отброшены на исходные позиции», — добавили в ведомстве.
- Вооруженные силы России в ходе наступления освободили населенный пункт Горобьевка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. В ведомстве отметили, что для освобождения населенного пункта ВС РФ нанесли удар по бойцам нацгвардии Украины.
- Замглавы украинского Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал жителей страны готовиться к отключению света, воды и отопления. По его словам, по всей стране наблюдается критическая ситуация. Утром 18 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после продолжительных ударов на территории Украины были разрушены 30% украинских электростанций.
- Беларусь не планирует принимать участие в военных действиях. С таким заявлением выступил госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович. Он также отметил, что в стране не планируется проведение мобилизации.
- Генсек НАТО объявил о скорой поставке Украине систем для борьбы с беспилотниками. Так, по словам Столтенберга, в рамках помощи украинской стороне, альянс отправит Украине сотни станций активных помех. Пентагон также принял экстренное решение по выделению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.
- О завершении мероприятий по частичной мобилизации, помимо Москвы и Московской области, сообщили власти Республики Тыва, Бурятии и Хакасии. URA.RU приводит карту регионов, в которых завершился первый этап частичной мобилизации.
- Курская, Брянская и Белгородская области подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Сообщения об обстрелах поступали от властей регионов.
- Минобороны России продемонстрировало подготовку мобилизованных на полигоне в Ленобласти. В ходе военной подготовки мобилизованные учатся вести огонь из самых разных видов вооружений. А также учатся тактическим и инженерным навыкам.
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