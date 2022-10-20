Военный историк обозначил тактику ВС России до начала зимы

Военный историк: ВС России перейдут в наступление к зиме
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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
Военный историк обозначил атакующие планы России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главной задачей вооруженных сил (ВС) России является сдерживание наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, после чего военные пойдут в наступление. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

«На мой взгляд, сейчас главная задача — остановить наступление украинских войск на Херсон. Это позволит сохранить жизни мирного населения и значительную часть жилого фонда», — отметил Кнутов в беседе с телеканалом 360.

По мнению историка, ВС России перейдут в активное наступление не раньше конца осени. «В нашем приоритете сейчас, это сдержать продвижение украинских войск, измотать, обескровить и лишь потом начать контрнаступление», — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что после артиллерийской подготовки, вооруженные силы Украины перешли в наступление в районе Новой Каменки Херсонской области. Этот регион, также как ДНР, ЛНР и Запорожская область, вошли в состав РФ после референдумов.

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Главной задачей вооруженных сил (ВС) России является сдерживание наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, после чего военные пойдут в наступление. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов. «На мой взгляд, сейчас главная задача — остановить наступление украинских войск на Херсон. Это позволит сохранить жизни мирного населения и значительную часть жилого фонда», — отметил Кнутов в беседе с телеканалом 360. По мнению историка, ВС России перейдут в активное наступление не раньше конца осени. «В нашем приоритете сейчас, это сдержать продвижение украинских войск, измотать, обескровить и лишь потом начать контрнаступление», — сказал Кнутов. Ранее сообщалось, что после артиллерийской подготовки, вооруженные силы Украины перешли в наступление в районе Новой Каменки Херсонской области. Этот регион, также как ДНР, ЛНР и Запорожская область, вошли в состав РФ после референдумов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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