Во Франции заявили, что Байден занял «воинственную» позицию в отношении Путина

Позиция Байдена по отношению к Путину — морализаторская и воинственная, считают во Франции Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден занял воинственную позицию в отношении президента России Владимира Путина. Об этом сообщает французское издание Causeur.

«Байден позволил себе занять воинственную и морализаторскую позицию в отношении Владимира Путина», — цитирует содержание материала argumenti.ru. При этом, бывший американский государственный секретарь Генри Киссинджер заявил, что диалог между Россией и США невозможен без признания Вашингтоном бывших территорий Украины зоной российского влияния.

Ранее президент США заявил, что ни в коем случае нельзя допустить успеха Путина на Украине. Для того, чтобы этого добиться Вашингтон оказывает безмерную военную и финансовую помощь властям Украины.

Спецоперацию на территории Украины российский лидер объявил 24 февраля этого года. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.