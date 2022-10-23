Во Франции заявили, что Байден занял «воинственную» позицию в отношении Путина

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Позиция Байдена по отношению к Путину — морализаторская и воинственная, считают во Франции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден занял воинственную позицию в отношении президента России Владимира Путина. Об этом сообщает французское издание Causeur.

«Байден позволил себе занять воинственную и морализаторскую позицию в отношении Владимира Путина», — цитирует содержание материала argumenti.ru. При этом, бывший американский государственный секретарь Генри Киссинджер заявил, что диалог между Россией и США невозможен без признания Вашингтоном бывших территорий Украины зоной российского влияния.

Ранее президент США заявил, что ни в коем случае нельзя допустить успеха Путина на Украине. Для того, чтобы этого добиться Вашингтон оказывает безмерную военную и финансовую помощь властям Украины.

Спецоперацию на территории Украины российский лидер объявил 24 февраля этого года. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.

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Президент США Джо Байден занял воинственную позицию в отношении президента России Владимира Путина. Об этом сообщает французское издание Causeur. «Байден позволил себе занять воинственную и морализаторскую позицию в отношении Владимира Путина», — цитирует содержание материала argumenti.ru. При этом, бывший американский государственный секретарь Генри Киссинджер заявил, что диалог между Россией и США невозможен без признания Вашингтоном бывших территорий Украины зоной российского влияния. Ранее президент США заявил, что ни в коем случае нельзя допустить успеха Путина на Украине. Для того, чтобы этого добиться Вашингтон оказывает безмерную военную и финансовую помощь властям Украины. Спецоперацию на территории Украины российский лидер объявил 24 февраля этого года. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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