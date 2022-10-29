29 октября 2022

Офицер ДНР опроверг слухи о чрезвычайной эффективности Caesar и HIMARS на Украине

Подполковник НМ ДНР: РСЗО HIMARS и САУ Caesar не успешнее других артиллерийских установок
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ВСУ не применяют артиллерию НАТО чаще или успешнее, чем другие РСЗО, заявил Андрей Баевский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Применяемые украинскими боевиками в Донбассе французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не эффективнее других артиллерийских установок. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ДНР, депутат регионального парламента Андрей Баевский.

«Конечно, Caesar не менее уязвим в смысле контрбатарейной борьбы, чем другие артсистемы. <…> Относительно HIMARS наблюдение примерно такое же, нельзя сказать, что они применяются сегодня чаще или успешнее, чем другие РСЗО или ствольная артиллерия», — заявил ТАСС Андрей Баевский.

По его словам, ВСУ несут теряют французские САУ как от огня российских войск, так и по причине поломок техники. Однако, подчеркнул он, нельзя сказать, что этих самоходных артиллерийских установок противник теряет больше, чем каких-то других.

Страны Запада поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. В четверг США пообещали отправить Украине новый пакет вооружений, в который входят РСЗО большой дальности HIMARS. Портал Defense Arabia писал, что Франция отдала Украине почти всю свою артиллерию.

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Применяемые украинскими боевиками в Донбассе французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не эффективнее других артиллерийских установок. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ДНР, депутат регионального парламента Андрей Баевский. «Конечно, Caesar не менее уязвим в смысле контрбатарейной борьбы, чем другие артсистемы. <…> Относительно HIMARS наблюдение примерно такое же, нельзя сказать, что они применяются сегодня чаще или успешнее, чем другие РСЗО или ствольная артиллерия», — заявил ТАСС Андрей Баевский. По его словам, ВСУ несут теряют французские САУ как от огня российских войск, так и по причине поломок техники. Однако, подчеркнул он, нельзя сказать, что этих самоходных артиллерийских установок противник теряет больше, чем каких-то других. Страны Запада поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. В четверг США пообещали отправить Украине новый пакет вооружений, в который входят РСЗО большой дальности HIMARS. Портал Defense Arabia писал, что Франция отдала Украине почти всю свою артиллерию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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