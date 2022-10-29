Офицер ДНР опроверг слухи о чрезвычайной эффективности Caesar и HIMARS на Украине

Подполковник НМ ДНР: РСЗО HIMARS и САУ Caesar не успешнее других артиллерийских установок

30 октября 2022 в 06:36 Размер текста - 17 +

ВСУ не применяют артиллерию НАТО чаще или успешнее, чем другие РСЗО, заявил Андрей Баевский Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Применяемые украинскими боевиками в Донбассе французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не эффективнее других артиллерийских установок. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ДНР, депутат регионального парламента Андрей Баевский. «Конечно, Caesar не менее уязвим в смысле контрбатарейной борьбы, чем другие артсистемы. <…> Относительно HIMARS наблюдение примерно такое же, нельзя сказать, что они применяются сегодня чаще или успешнее, чем другие РСЗО или ствольная артиллерия», — заявил ТАСС Андрей Баевский. По его словам, ВСУ несут теряют французские САУ как от огня российских войск, так и по причине поломок техники. Однако, подчеркнул он, нельзя сказать, что этих самоходных артиллерийских установок противник теряет больше, чем каких-то других. Страны Запада поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. В четверг США пообещали отправить Украине новый пакет вооружений, в который входят РСЗО большой дальности HIMARS. Портал Defense Arabia писал, что Франция отдала Украине почти всю свою артиллерию.

Применяемые украинскими боевиками в Донбассе французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не эффективнее других артиллерийских установок. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ДНР, депутат регионального парламента Андрей Баевский. «Конечно, Caesar не менее уязвим в смысле контрбатарейной борьбы, чем другие артсистемы. <…> Относительно HIMARS наблюдение примерно такое же, нельзя сказать, что они применяются сегодня чаще или успешнее, чем другие РСЗО или ствольная артиллерия», — заявил ТАСС Андрей Баевский. По его словам, ВСУ несут теряют французские САУ как от огня российских войск, так и по причине поломок техники. Однако, подчеркнул он, нельзя сказать, что этих самоходных артиллерийских установок противник теряет больше, чем каких-то других. Страны Запада поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. В четверг США пообещали отправить Украине новый пакет вооружений, в который входят РСЗО большой дальности HIMARS. Портал Defense Arabia писал, что Франция отдала Украине почти всю свою артиллерию.