30 октября 2022

В Запорожье прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, сво
Украинское издание сообщило о взрывах в Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожье слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Запорожье слышны взрывы. Накануне в области объявили воздушную тревогу», — говорится в telegram-канале издания.

Россия в рамках спецоперации высокоточным оружием наносит удары по критическим объектам Украины. Ранее на Запорожском алюминиевом комбинате произошел взрыв. На предприятии находились около 150 иностранных наемников и большое количество военной техники.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Запорожье слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «В Запорожье слышны взрывы. Накануне в области объявили воздушную тревогу», — говорится в telegram-канале издания. Россия в рамках спецоперации высокоточным оружием наносит удары по критическим объектам Украины. Ранее на Запорожском алюминиевом комбинате произошел взрыв. На предприятии находились около 150 иностранных наемников и большое количество военной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...