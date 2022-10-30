В Запорожье прогремели взрывы

Украинское издание сообщило о взрывах в Запорожье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожье слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«В Запорожье слышны взрывы. Накануне в области объявили воздушную тревогу», — говорится в telegram-канале издания.
Россия в рамках спецоперации высокоточным оружием наносит удары по критическим объектам Украины. Ранее на Запорожском алюминиевом комбинате произошел взрыв. На предприятии находились около 150 иностранных наемников и большое количество военной техники.
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