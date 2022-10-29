Рогов рассказал об ударе по заводу, где находились иностранные наемники

По словам Владимира Рогова, на Запорожском алюминиевом комбинате находились иностранные наемники
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), где находились иностранные боевики, произошел взрыв. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По поступающей от земляков-запорожцев информации, взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе). <…> Там располагается база „Иностранного легиона“», — написал он в своем telegram-канале. Рогов также уточнил, что на заводе находились около 150 иностранных боевиков и большое количество военной техники.
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