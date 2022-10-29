Рогов рассказал об ударе по заводу, где находились иностранные наемники

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По словам Владимира Рогова, на Запорожском алюминиевом комбинате находились иностранные наемники Фото:
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На Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), где находились иностранные боевики, произошел взрыв. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По поступающей от земляков-запорожцев информации, взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе). <…> Там располагается база „Иностранного легиона“», — написал он в своем telegram-канале. Рогов также уточнил, что на заводе находились около 150 иностранных боевиков и большое количество военной техники.

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На Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), где находились иностранные боевики, произошел взрыв. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «По поступающей от земляков-запорожцев информации, взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе). <…> Там располагается база „Иностранного легиона“», — написал он в своем telegram-канале. Рогов также уточнил, что на заводе находились около 150 иностранных боевиков и большое количество военной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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