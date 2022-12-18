IDNES: на Украине испугались Макрона из-за одного заявления о России

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости соблюдения гарантий безопасности для Москвы напугало Украину. Об этом пишет обозреватель Йозеф Брож.
«На Украине Макрон вызывает беспокойство. С одной стороны, в Париже поддерживают Киев, с другой — выступают за гарантии безопасности для Москвы», — заявил обозреватель чешского издания iDnes. Автор статьи отмечает, что опасение в связи с действиями Макрона выражают также Польша и страны Балтии.
Ранее политолог Владимир Шаповалов подчеркнул, что действия Макрона в отношение России говорят о его здравом смысле. Сами французы негативно отреагировали на заявление президента Франции о том, чтобы объединиться против РФ. Президент Украины Владимир Зеленский высказался против попыток французского лидера переговорить с президентом РФ. Говоря о гарантиях безопасности, в Кремле подчеркнули, что не видят сдвигов в вопросе предоставления гарантий ЕС для России.
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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости соблюдения гарантий безопасности для Москвы напугало Украину. Об этом пишет обозреватель Йозеф Брож. «На Украине Макрон вызывает беспокойство. С одной стороны, в Париже поддерживают Киев, с другой — выступают за гарантии безопасности для Москвы», — заявил обозреватель чешского издания iDnes. Автор статьи отмечает, что опасение в связи с действиями Макрона выражают также Польша и страны Балтии. Ранее политолог Владимир Шаповалов подчеркнул, что действия Макрона в отношение России говорят о его здравом смысле. Сами французы негативно отреагировали на заявление президента Франции о том, чтобы объединиться против РФ. Президент Украины Владимир Зеленский высказался против попыток французского лидера переговорить с президентом РФ. Говоря о гарантиях безопасности, в Кремле подчеркнули, что не видят сдвигов в вопросе предоставления гарантий ЕС для России.