Политолог назвал причину разворота Макрона в сторону России. Видео

Политолог Шаповалов: слова Макрона о России говорят о его здравом смысле

13 декабря 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Макрон не выступает за РФ, но он способен принимать правильные решения в отношении нее, считает Шаповалов Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по отношению к России изменилась в связи с тем, что политик делает политические прогнозы. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. «Макрон выявил мнение, которое является имеющим место и очевидным с точки зрения интересов стран Европы», — рассказал Шаповалов Пятому каналу . По мнению, если европейские лидеры не согласятся с таким мнением, то они утратят «здравого смысла». Политолог президент также отметил, что Макрон все же является антироссийским политиком, но в то же время политик является хорошим аналитиком. Поэтому он принял решение. Ранее Макрон получил прямые контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Во Франции также уверен, что заинтересован в переговорах РФ и Украины. А британцы назвали Францию ??и Германию марионетками Путина . Также политолог шаповалов уточняет, что позиции Макрона пошатнулись в точках избирателей, пишет РАПСИ . В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин требовал от правительства от Франции выплатить компенсацию Донбассу, пишут « Дни.ру».

Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по отношению к России изменилась в связи с тем, что политик делает политические прогнозы. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. «Макрон выявил мнение, которое является имеющим место и очевидным с точки зрения интересов стран Европы», — рассказал Шаповалов Пятому каналу. По мнению, если европейские лидеры не согласятся с таким мнением, то они утратят «здравого смысла». Политолог президент также отметил, что Макрон все же является антироссийским политиком, но в то же время политик является хорошим аналитиком. Поэтому он принял решение. Ранее Макрон получил прямые контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Во Франции также уверен, что заинтересован в переговорах РФ и Украины. А британцы назвали Францию ??и Германию марионетками Путина. Также политолог шаповалов уточняет, что позиции Макрона пошатнулись в точках избирателей, пишет РАПСИ. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин требовал от правительства от Франции выплатить компенсацию Донбассу, пишут «Дни.ру».