Британия соберет коалицию из 20 стран для поддержки Украины

Великобритания начала формирование коалиции из 20 стран, заинтересованных в поддержке Украины. Об этом пишет газета Times.
«Британские официальные лица провели переговоры примерно с 20 странами, в основном из Европы и Содружества наций, которые выразили заинтересованность в участии в так называемой „коалиции желающих“ поддержать Украину», — говорится в материале газеты. Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о разработке мирного плана совместно с Киевом и Парижем, который включает продолжение военной помощи Украине, экономическое давление на Россию и создание коалиции для гарантирования мира.
Великобритания и Франция намерены в скором времени представить группу стран, готовых участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине. Российские чиновники утверждают, что возможное введение миротворческого контингента Запада будет расценено как оккупация Украины.
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