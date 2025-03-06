Британия соберет коалицию из 20 стран для поддержки Украины

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Официальные лица Британии вели переговоры с несколькими странами, пишет Times
Официальные лица Британии вели переговоры с несколькими странами, пишет Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания начала формирование коалиции из 20 стран, заинтересованных в поддержке Украины. Об этом пишет газета Times.

«Британские официальные лица провели переговоры примерно с 20 странами, в основном из Европы и Содружества наций, которые выразили заинтересованность в участии в так называемой „коалиции желающих“ поддержать Украину», — говорится в материале газеты. Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о разработке мирного плана совместно с Киевом и Парижем, который включает продолжение военной помощи Украине, экономическое давление на Россию и создание коалиции для гарантирования мира.

Великобритания и Франция намерены в скором времени представить группу стран, готовых участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине. Российские чиновники утверждают, что возможное введение миротворческого контингента Запада будет расценено как оккупация Украины.

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Великобритания начала формирование коалиции из 20 стран, заинтересованных в поддержке Украины. Об этом пишет газета Times. «Британские официальные лица провели переговоры примерно с 20 странами, в основном из Европы и Содружества наций, которые выразили заинтересованность в участии в так называемой „коалиции желающих“ поддержать Украину», — говорится в материале газеты. Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о разработке мирного плана совместно с Киевом и Парижем, который включает продолжение военной помощи Украине, экономическое давление на Россию и создание коалиции для гарантирования мира. Великобритания и Франция намерены в скором времени представить группу стран, готовых участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине. Российские чиновники утверждают, что возможное введение миротворческого контингента Запада будет расценено как оккупация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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