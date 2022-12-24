The American Conservative: Зеленский манипулирует Вашингтоном

24 декабря 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский съездил в Вашингтон Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский манипулирует Вашингтоном, когда говорит, что Россия якобы может нанести удар по другим союзникам США. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «Зеленский сказал в своем выступлении, что это всего лишь вопрос времени, прежде чем Россия нанесет удар по другим американским союзникам, если ее не остановят сейчас. Но это просто неправильно, это манипуляции. Ведь интересы президента Зеленского и его страны не совпадают с интересами Америки», — пишет The American Conservative . Россия должна была быстро победить Украину, но конфликт все еще продолжается из-за Зеленского и военной помощи США, отмечает издание. Ранее Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США. Эта встреча выявила его разногласия с американским президентом Джо Байденом, передает Nation News со ссылкой на Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский манипулирует Вашингтоном, когда говорит, что Россия якобы может нанести удар по другим союзникам США. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «Зеленский сказал в своем выступлении, что это всего лишь вопрос времени, прежде чем Россия нанесет удар по другим американским союзникам, если ее не остановят сейчас. Но это просто неправильно, это манипуляции. Ведь интересы президента Зеленского и его страны не совпадают с интересами Америки», — пишет The American Conservative. Россия должна была быстро победить Украину, но конфликт все еще продолжается из-за Зеленского и военной помощи США, отмечает издание. Ранее Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США. Эта встреча выявила его разногласия с американским президентом Джо Байденом, передает Nation News со ссылкой на Washington Post.