В Кремле сообщили о подготовке контакта Путина с Си Цзиньпином

Формат контакта Путина и Си Цзиньпина пока не называется
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке контакта российского лидера с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином. О формате пока не сообщается, передают РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения с Россией прочны, «как скала». По его словам, в 2023 году отношения будут только углубляться.
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