В Кремле сообщили о подготовке контакта Путина с Си Цзиньпином

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, госсовет
Формат контакта Путина и Си Цзиньпина пока не называется Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке контакта российского лидера с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином. О формате пока не сообщается, передают РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения с Россией прочны, «как скала». По его словам, в 2023 году отношения будут только углубляться.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке контакта российского лидера с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином. О формате пока не сообщается, передают РИА Новости. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения с Россией прочны, «как скала». По его словам, в 2023 году отношения будут только углубляться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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