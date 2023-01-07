Подписчики разозлились на солиста Little Big, прокатившегося на кресте в Рождество

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на солиста группы Little Big Илью Прусикина. Причиной тому стала выходка музыканта, в ходе которой он в костюме католического священника прокатился на скейтборде в виде креста на Рождество.
Многие поклонники творчества Little Big разочаровались в коллективе из-за поступка Прусикина. Так, одна из поклонниц заявила, что раньше любила творчество артиста. «Но всему есть предел. Позорище», — заявила она.
Поклонница отметила, что всему есть предел
Фото из соцсетей
Пользователи предрекли артистам скорый конец карьеры
Фото из соцсетей
Кто-то считает, что коллектив подвергся влиянию Запада
Фото из соцсетей
Некоторые уверены, что в Россию музыкантам путь закрыт
Фото из соцсетей
Прусикина призвали относиться с уважением к чувствам верующих
Фото из соцсетей
Некоторые посчитали, что всему виной угасающая популярность музыкальной группы
Фото из соцсетей
Другие считают, что если бы Прусикин оскорбил подобным образом мусульман, с ним бы расправились незамедлительно
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Пользователи соцсетей обрушились с критикой на солиста группы Little Big Илью Прусикина. Причиной тому стала выходка музыканта, в ходе которой он в костюме католического священника прокатился на скейтборде в виде креста на Рождество. Многие поклонники творчества Little Big разочаровались в коллективе из-за поступка Прусикина. Так, одна из поклонниц заявила, что раньше любила творчество артиста. «Но всему есть предел. Позорище», — заявила она. После начала спецоперации РФ на Украине группа Little Big покинула Россию и перебралась в Лос-Анджелес. Однако позже Прусикин пожаловался на нехватку денег после отъезда. Музыкант заявил, что положение коллектива значительно ухудшилось.