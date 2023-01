Подписчики разозлились на солиста Little Big, прокатившегося на кресте в Рождество. Скрины

Поклонники разочаровались в Прусикине после его выходки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пользователи соцсетей обрушились с критикой на солиста группы Little Big Илью Прусикина. Причиной тому стала выходка музыканта, в ходе которой он в костюме католического священника прокатился на скейтборде в виде креста на Рождество. Многие поклонники творчества Little Big разочаровались в коллективе из-за поступка Прусикина. Так, одна из поклонниц заявила, что раньше любила творчество артиста. «Но всему есть предел. Позорище», — заявила она. Поклонница отметила, что всему есть предел Фото из соцсетей Пользователи предрекли артистам скорый конец карьеры Фото из соцсетей Кто-то считает, что коллектив подвергся влиянию Запада Фото из соцсетей Некоторые уверены, что в Россию музыкантам путь закрыт Фото из соцсетей Прусикина призвали относиться с уважением к чувствам верующих Фото из соцсетей Некоторые посчитали, что всему виной угасающая популярность музыкальной группы Фото из соцсетей Другие считают, что если бы Прусикин оскорбил подобным образом мусульман, с ним бы расправились незамедлительно Фото из соцсетей После начала спецоперации РФ на Украине группа Little Big покинула Россию и перебралась в Лос-Анджелес. Однако позже Прусикин пожаловался на нехватку денег после отъезда. Музыкант заявил, что положение коллектива значительно ухудшилось.

