Подписчики разозлились на солиста Little Big, прокатившегося на кресте в Рождество. Скрины

Подписчики разозлились на солиста Little Big, прокатившегося на кресте в Рождество
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление группы
Поклонники разочаровались в Прусикине после его выходки Фото:

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на солиста группы Little Big Илью Прусикина. Причиной тому стала выходка музыканта, в ходе которой он в костюме католического священника прокатился на скейтборде в виде креста на Рождество.

Многие поклонники творчества Little Big разочаровались в коллективе из-за поступка Прусикина. Так, одна из поклонниц заявила, что раньше любила творчество артиста. «Но всему есть предел. Позорище», — заявила она.

Поклонница отметила, что всему есть предел
Пользователи предрекли артистам скорый конец карьеры
Кто-то считает, что коллектив подвергся влиянию Запада
Некоторые уверены, что в Россию музыкантам путь закрыт
Прусикина призвали относиться с уважением к чувствам верующих
Некоторые посчитали, что всему виной угасающая популярность музыкальной группы
Другие считают, что если бы Прусикин оскорбил подобным образом мусульман, с ним бы расправились незамедлительно

После начала спецоперации РФ на Украине группа Little Big покинула Россию и перебралась в Лос-Анджелес. Однако позже Прусикин пожаловался на нехватку денег после отъезда. Музыкант заявил, что положение коллектива значительно ухудшилось.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на солиста группы Little Big Илью Прусикина. Причиной тому стала выходка музыканта, в ходе которой он в костюме католического священника прокатился на скейтборде в виде креста на Рождество. Многие поклонники творчества Little Big разочаровались в коллективе из-за поступка Прусикина. Так, одна из поклонниц заявила, что раньше любила творчество артиста. «Но всему есть предел. Позорище», — заявила она. После начала спецоперации РФ на Украине группа Little Big покинула Россию и перебралась в Лос-Анджелес. Однако позже Прусикин пожаловался на нехватку денег после отъезда. Музыкант заявил, что положение коллектива значительно ухудшилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...