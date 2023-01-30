ТАСС назвал дату послания Путина Федеральному Собранию

ТАСС: послание Путина Федеральному Собранию состоится в 20-х числах февраля

30 января 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Послание Федеральному собранию состоится в 20-х числах февраля, передает ТАСС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному Собранию в 20-х числа февраля. Мероприятие может состояться как 20-го числа, так и 21-го. «Послание [президента РФ] может состояться 20 либо 21 февраля», — сообщает ТАСС, ссылаясь на слова источника из Госдумы. Другой источник агентства подтверждает предполагаемые сроки. В свою очередь, политолог Сергей Марков в своем telegram-канале сообщает, что послание президента РФ Федеральному Собранию может состояться в годовщину спецоперации, 24 февраля. Политолог называет это «смелым решением». «Тема СВО не является ни легкой, ни радостной, ни мирной. Но лидер должен говорить с народом о главном», — пишет Марков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что послание состоится в начале 2023 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что работа над посланием президента Федеральному Собранию не прекращалась, пишет RT.

Президент РФ Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному Собранию в 20-х числа февраля. Мероприятие может состояться как 20-го числа, так и 21-го. «Послание [президента РФ] может состояться 20 либо 21 февраля», — сообщает ТАСС, ссылаясь на слова источника из Госдумы. Другой источник агентства подтверждает предполагаемые сроки. В свою очередь, политолог Сергей Марков в своем telegram-канале сообщает, что послание президента РФ Федеральному Собранию может состояться в годовщину спецоперации, 24 февраля. Политолог называет это «смелым решением». «Тема СВО не является ни легкой, ни радостной, ни мирной. Но лидер должен говорить с народом о главном», — пишет Марков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что послание состоится в начале 2023 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что работа над посланием президента Федеральному Собранию не прекращалась, пишет RT.