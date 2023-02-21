CNN: Байден упомянул Путина во время выступления 10 раз, а Путин о Байдене даже не вспомнил

22 февраля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Байден 10 раз упомянул Путина в своем обращении в Варшаве Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Президент США Джо Байден во время своего выступления в Варшаве упомянул президента России Владимира Путина 10 раз. Однако российский лидер в послании Федеральному Собранию ни разу не произнес имя американского президента. Свою насмешку по этому поводу выразил американский телеканал CNN. «Президент США Джо Байден 10 раз упомянул президента России Владимира Путина в своем выступлении в Варшаве, прямо преследуя российского лидера. Напротив, Путин ни разу не упомянул имя Байдена в своем длинном обращении из Москвы ранее в тот же день», — передает телеканал CNN. Ранее Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. В нем он обвинил Запад во лжи о мире в Донбассе. Президент РФ также назвал требования НАТО получить допуск к ядерным и оборонным объектам России «театром абсурда». Путин указал, что мир к конфликту привел именно Запад. Позднее с обращением также выступил Байден. Он заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте.

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Варшаве упомянул президента России Владимира Путина 10 раз. Однако российский лидер в послании Федеральному Собранию ни разу не произнес имя американского президента. Свою насмешку по этому поводу выразил американский телеканал CNN. «Президент США Джо Байден 10 раз упомянул президента России Владимира Путина в своем выступлении в Варшаве, прямо преследуя российского лидера. Напротив, Путин ни разу не упомянул имя Байдена в своем длинном обращении из Москвы ранее в тот же день», — передает телеканал CNN. Ранее Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. В нем он обвинил Запад во лжи о мире в Донбассе. Президент РФ также назвал требования НАТО получить допуск к ядерным и оборонным объектам России «театром абсурда». Путин указал, что мир к конфликту привел именно Запад. Позднее с обращением также выступил Байден. Он заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте.