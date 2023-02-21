21 февраля 2023

CNN: Байден упомянул Путина во время выступления 10 раз, а Путин о Байдене даже не вспомнил

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Байден 10 раз упомянул Путина в своем обращении в Варшаве Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Варшаве упомянул президента России Владимира Путина 10 раз. Однако российский лидер в послании Федеральному Собранию ни разу не произнес имя американского президента. Свою насмешку по этому поводу выразил американский телеканал CNN.

«Президент США Джо Байден 10 раз упомянул президента России Владимира Путина в своем выступлении в Варшаве, прямо преследуя российского лидера. Напротив, Путин ни разу не упомянул имя Байдена в своем длинном обращении из Москвы ранее в тот же день», — передает телеканал CNN.

Ранее Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. В нем он обвинил Запад во лжи о мире в Донбассе. Президент РФ также назвал требования НАТО получить допуск к ядерным и оборонным объектам России «театром абсурда». Путин указал, что мир к конфликту привел именно Запад. Позднее с обращением также выступил Байден. Он заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте.

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Президент США Джо Байден во время своего выступления в Варшаве упомянул президента России Владимира Путина 10 раз. Однако российский лидер в послании Федеральному Собранию ни разу не произнес имя американского президента. Свою насмешку по этому поводу выразил американский телеканал CNN. «Президент США Джо Байден 10 раз упомянул президента России Владимира Путина в своем выступлении в Варшаве, прямо преследуя российского лидера. Напротив, Путин ни разу не упомянул имя Байдена в своем длинном обращении из Москвы ранее в тот же день», — передает телеканал CNN. Ранее Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. В нем он обвинил Запад во лжи о мире в Донбассе. Президент РФ также назвал требования НАТО получить допуск к ядерным и оборонным объектам России «театром абсурда». Путин указал, что мир к конфликту привел именно Запад. Позднее с обращением также выступил Байден. Он заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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