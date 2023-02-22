Байден спрогнозировал влияние решения Путина по ДСНВ на риск ядерной войны с Россией

Президент России Владимир Путин вряд ли намерен применять ядерное оружие после того, как Россия приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такой прогноз дал президент США Джо Байден.
«Я не считаю, что Владимир Путин думает о применении ядерного оружия или чего-то подобного. Нет никаких указаний на то, что он думает использовать ядерное оружие или баллистические ракеты», — заявил Байден в интервью телеканалу
Ранее стало известно, что Путин приостановил участие России в ДСНВ, но страна не выходит из него. Об этом президент России сообщил в ходе своего послания Федеральному собранию. Госдума на экстренном заседании приняла закон о приостановлении данного договора.
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