Байден спрогнозировал влияние решения Путина по ДСНВ на риск ядерной войны с Россией

Байден не считает, что РФ применит ядерное оружие после приостановки участия в ДСНВ

Байден выразил уверенность, что Путин не будет применять ядерное оружие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Президент России Владимир Путин вряд ли намерен применять ядерное оружие после того, как Россия приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такой прогноз дал президент США Джо Байден.

«Я не считаю, что Владимир Путин думает о применении ядерного оружия или чего-то подобного. Нет никаких указаний на то, что он думает использовать ядерное оружие или баллистические ракеты», — заявил Байден в интервью телеканалу ABC .

Ранее стало известно, что Путин приостановил участие России в ДСНВ, но страна не выходит из него. Об этом президент России сообщил в ходе своего послания Федеральному собранию. Госдума на экстренном заседании приняла закон о приостановлении данного договора.