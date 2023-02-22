22 февраля 2023

Байден спрогнозировал влияние решения Путина по ДСНВ на риск ядерной войны с Россией

Байден не считает, что РФ применит ядерное оружие после приостановки участия в ДСНВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Байден. Курган, байден джо, фото байдена
Байден выразил уверенность, что Путин не будет применять ядерное оружие Фото:
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Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Президент России Владимир Путин вряд ли намерен применять ядерное оружие после того, как Россия приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такой прогноз дал президент США Джо Байден.

«Я не считаю, что Владимир Путин думает о применении ядерного оружия или чего-то подобного. Нет никаких указаний на то, что он думает использовать ядерное оружие или баллистические ракеты», — заявил Байден в интервью телеканалу ABC.

Ранее стало известно, что Путин приостановил участие России в ДСНВ, но страна не выходит из него. Об этом президент России сообщил в ходе своего послания Федеральному собранию. Госдума на экстренном заседании приняла закон о приостановлении данного договора.

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Президент России Владимир Путин вряд ли намерен применять ядерное оружие после того, как Россия приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такой прогноз дал президент США Джо Байден. «Я не считаю, что Владимир Путин думает о применении ядерного оружия или чего-то подобного. Нет никаких указаний на то, что он думает использовать ядерное оружие или баллистические ракеты», — заявил Байден в интервью телеканалу ABC. Ранее стало известно, что Путин приостановил участие России в ДСНВ, но страна не выходит из него. Об этом президент России сообщил в ходе своего послания Федеральному собранию. Госдума на экстренном заседании приняла закон о приостановлении данного договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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