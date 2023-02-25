Сексолог раскрыла неочевидный способ продлить молодость

Регулярные оргазмы помогут сохранить молодость и прожить дольше. Об этом заявила сексолог, профессор факультета психологии Вашингтонского университета Николь МакНиколс.
«Помогая людям чувствовать себя счастливыми, добавляя определенное сияние вашей коже, оргазмы действительно могут продлить вашу жизнь», — заявила Николь МакНиколс. Ее слова приводит Daily Star. Также эксперт отметила, что благодаря оргазмам уменьшается тяга к сладкому, что приводит к сбалансированному уровню инсулина в крови.
Сексолог также отметила, что оргазм высвобождает пролактин. Это гормон, который вызывает у человека сонливость и расслабление.
Ранее МакНиколс рассказала, почему женщина может потерять к мужчине сексуальный интерес. По ее словам, женщина начинает охладевать к партнеру, который перекладывает большую часть обязанностей на свою вторую половинку.
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Регулярные оргазмы помогут сохранить молодость и прожить дольше. Об этом заявила сексолог, профессор факультета психологии Вашингтонского университета Николь МакНиколс. «Помогая людям чувствовать себя счастливыми, добавляя определенное сияние вашей коже, оргазмы действительно могут продлить вашу жизнь», — заявила Николь МакНиколс. Ее слова приводит Daily Star. Также эксперт отметила, что благодаря оргазмам уменьшается тяга к сладкому, что приводит к сбалансированному уровню инсулина в крови. Сексолог также отметила, что оргазм высвобождает пролактин. Это гормон, который вызывает у человека сонливость и расслабление. Ранее МакНиколс рассказала, почему женщина может потерять к мужчине сексуальный интерес. По ее словам, женщина начинает охладевать к партнеру, который перекладывает большую часть обязанностей на свою вторую половинку.