Сексолог раскрыла неочевидный способ продлить молодость

Сексолог МакНиколс: регулярные оргазмы помогут прожить дольше
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Весенний репортаж с улиц. Екатеринбург, пара, пара на скамейке
Оргазмы помогут продлить жизнь, заявила Николь МакНиколс Фото:

Регулярные оргазмы помогут сохранить молодость и прожить дольше. Об этом заявила сексолог, профессор факультета психологии Вашингтонского университета Николь МакНиколс.

«Помогая людям чувствовать себя счастливыми, добавляя определенное сияние вашей коже, оргазмы действительно могут продлить вашу жизнь», — заявила Николь МакНиколс. Ее слова приводит Daily Star. Также эксперт отметила, что благодаря оргазмам уменьшается тяга к сладкому, что приводит к сбалансированному уровню инсулина в крови.

Сексолог также отметила, что оргазм высвобождает пролактин. Это гормон, который вызывает у человека сонливость и расслабление.

Ранее МакНиколс рассказала, почему женщина может потерять к мужчине сексуальный интерес. По ее словам, женщина начинает охладевать к партнеру, который перекладывает большую часть обязанностей на свою вторую половинку.

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Регулярные оргазмы помогут сохранить молодость и прожить дольше. Об этом заявила сексолог, профессор факультета психологии Вашингтонского университета Николь МакНиколс. «Помогая людям чувствовать себя счастливыми, добавляя определенное сияние вашей коже, оргазмы действительно могут продлить вашу жизнь», — заявила Николь МакНиколс. Ее слова приводит Daily Star. Также эксперт отметила, что благодаря оргазмам уменьшается тяга к сладкому, что приводит к сбалансированному уровню инсулина в крови. Сексолог также отметила, что оргазм высвобождает пролактин. Это гормон, который вызывает у человека сонливость и расслабление. Ранее МакНиколс рассказала, почему женщина может потерять к мужчине сексуальный интерес. По ее словам, женщина начинает охладевать к партнеру, который перекладывает большую часть обязанностей на свою вторую половинку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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