В Кремле не принимали решений о военном положении

Дмитрий Песков заявил, что решение о военном положении в стране принимает президент Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вопрос о введении военного положения в стране решает президент России Владимир Путин, никаких решений в Кремле об этом не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это прерогатива президента РФ, сейчас каких-либо решений не принималось», — заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста URA.RU о том, что в Кремле думают про предложение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести военное положение в России.
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