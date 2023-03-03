В Кремле не принимали решений о военном положении

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что решение о военном положении в стране принимает президент Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вопрос о введении военного положения в стране решает президент России Владимир Путин, никаких решений в Кремле об этом не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это прерогатива президента РФ, сейчас каких-либо решений не принималось», — заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста URA.RU о том, что в Кремле думают про предложение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести военное положение в России.

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Вопрос о введении военного положения в стране решает президент России Владимир Путин, никаких решений в Кремле об этом не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это прерогатива президента РФ, сейчас каких-либо решений не принималось», — заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста URA.RU о том, что в Кремле думают про предложение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести военное положение в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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