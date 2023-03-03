В Кремле не принимали решений о военном положении

03 марта 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что решение о военном положении в стране принимает президент Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопрос о введении военного положения в стране решает президент России Владимир Путин, никаких решений в Кремле об этом не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это прерогатива президента РФ, сейчас каких-либо решений не принималось», — заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста URA.RU о том, что в Кремле думают про предложение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести военное положение в России.

Вопрос о введении военного положения в стране решает президент России Владимир Путин, никаких решений в Кремле об этом не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это прерогатива президента РФ, сейчас каких-либо решений не принималось», — заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста URA.RU о том, что в Кремле думают про предложение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести военное положение в России.