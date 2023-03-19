В Кремле ответили, чем опасны иностранные беспилотники над Черным морем. Видео

Песков: иностранные беспилотники не несут мирную миссию

19 марта 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал, почему опасны беспилотники США Фото: Министерство обороны Великобритании Иностранные беспилотники опасны для России, их полеты не несут мирную миссию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Новость по теме Что известно про упавший в Крыму американский беспилотник Reaper «Безусловно крайне опасно для нашей страны, но с другой стороны очевидно, чем занимаются эти беспилотники. Это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах», — заявил Дмитрий Песков ведущему передачи «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что операторы БПЛА также оказываются вовлеченными в конфликт с Россией. Американский беспилотник MQ-9 Reaper был зафиксирован в акватории Черного моря утром 14 марта. Российские истребители не вступали в контакт с дроном, БПЛА потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. В Белом доме заявили, что дрон не нес вооружений и выполнял разведывательные задачи. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что беспилотник собирал разведданные для Киева.

Иностранные беспилотники опасны для России, их полеты не несут мирную миссию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно крайне опасно для нашей страны, но с другой стороны очевидно, чем занимаются эти беспилотники. Это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах», — заявил Дмитрий Песков ведущему передачи «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что операторы БПЛА также оказываются вовлеченными в конфликт с Россией. Американский беспилотник MQ-9 Reaper был зафиксирован в акватории Черного моря утром 14 марта. Российские истребители не вступали в контакт с дроном, БПЛА потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. В Белом доме заявили, что дрон не нес вооружений и выполнял разведывательные задачи. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что беспилотник собирал разведданные для Киева.