19 марта 2023

Лидер КНДР заявил о готовности использовать ядерное оружие в любой момент

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в расширении совместных военных учений Фото:

Северная Корея готова применить ядерное оружие в любой момент. Об этом заявил глава государства Ким Чен Ын.

«Ядерные силы КНДР будут решительно сдерживать, контролировать и управлять безрассудными действиями и провокациями противника с их высокой боевой готовностью и без колебаний выполнять свою важную миссию в случае возникновения любой нежелательной ситуации», — передает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), слова Ким Чен Ына. Глава государства также обвинил США и Южную Корею в расширении совместных военных учений с использованием ядерного оружия.

Ранее Северная Корея пригрозила США войной. Поводом стали совместные военные учения Южной Кореи с Америкой. Позднее для борьбы с США в армию КНДР за сутки захотели поступить около 800 тысяч граждан.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Северная Корея готова применить ядерное оружие в любой момент. Об этом заявил глава государства Ким Чен Ын. «Ядерные силы КНДР будут решительно сдерживать, контролировать и управлять безрассудными действиями и провокациями противника с их высокой боевой готовностью и без колебаний выполнять свою важную миссию в случае возникновения любой нежелательной ситуации», — передает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), слова Ким Чен Ына. Глава государства также обвинил США и Южную Корею в расширении совместных военных учений с использованием ядерного оружия. Ранее Северная Корея пригрозила США войной. Поводом стали совместные военные учения Южной Кореи с Америкой. Позднее для борьбы с США в армию КНДР за сутки захотели поступить около 800 тысяч граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...