Лидер КНДР заявил о готовности использовать ядерное оружие в любой момент

Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в расширении совместных военных ученийФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Северная Корея готова применить ядерное оружие в любой момент. Об этом заявил глава государства Ким Чен Ын.
«Ядерные силы КНДР будут решительно сдерживать, контролировать и управлять безрассудными действиями и провокациями противника с их высокой боевой готовностью и без колебаний выполнять свою важную миссию в случае возникновения любой нежелательной ситуации», — передает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), слова Ким Чен Ына. Глава государства также обвинил США и Южную Корею в расширении совместных военных учений с использованием ядерного оружия.
Ранее Северная Корея пригрозила США войной. Поводом стали совместные военные учения Южной Кореи с Америкой. Позднее для борьбы с США в армию КНДР за сутки захотели поступить около 800 тысяч граждан.
Северная Корея готова применить ядерное оружие в любой момент. Об этом заявил глава государства Ким Чен Ын. «Ядерные силы КНДР будут решительно сдерживать, контролировать и управлять безрассудными действиями и провокациями противника с их высокой боевой готовностью и без колебаний выполнять свою важную миссию в случае возникновения любой нежелательной ситуации», — передает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), слова Ким Чен Ына. Глава государства также обвинил США и Южную Корею в расширении совместных военных учений с использованием ядерного оружия. Ранее Северная Корея пригрозила США войной. Поводом стали совместные военные учения Южной Кореи с Америкой. Позднее для борьбы с США в армию КНДР за сутки захотели поступить около 800 тысяч граждан.