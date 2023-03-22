Военный академик Бартош предупредил о прибытии на Украину летчиков-добровольцев из НАТО

Если Запад решится поставить Украине современные истребители, ими будут управлять летчики-добровольцы из стран НАТО, которые предварительно будут уволены в запас. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.
«Сейчас активно будет прорабатываться вариант направления на Украину так называемых летчиков-добровольцев из состава ВВС США, Великобритании, Германии, Франции для пилотирования тех самолетов, которые будут переданы в распоряжение Киева. Для маскировки эти летчики будут объявлены уволенными в запас, приедут туда в качестве добровольцев и будут использоваться в боевых действиях на современной авиационной технике», — сказал Александр Бартош.
Кроме того, отметил военный академик, украинские пилоты сейчас проходят обучение на западной технике за пределами страны. «Киев добивается поставки современных боевых самолетов из США и других стран НАТО. Им это обещано. Сейчас на территории США уже ведется подготовка летчиков для самолетов F-16, например. Но только подготовкой этого количества летчиков, которые сейчас находятся в США, компенсировать недостачу летного состава Украине не удастся», — добавил собеседник агентства.
Ранее командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов в интервью британской газете Times заявил, что теряет лучших пилотов в ожидании истребителей F-16. Однако журналистка Бьянка Нобило в своей статье отметила, что первые поставки самолетов усилят противовоздушную оборону Украины, но они не смогут обеспечить преимущество в конфликте.
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