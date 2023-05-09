Политолог объяснила, зачем Запад отказывается от Дня Победы

Политолог Федорова: отменяя День Победы, Запад хочет лишить россиян единства

09 мая 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

День Победы объединяет всех россиян, уверена Анна Федорова Фото: Владимир Андреев © URA.RU День Победы — это святой праздник, который объединяет всех россиян и Запад хочет разрушить это единство. Поэтому западные страны отменяют у себя 9 Мая. Так считает политолог Анна Федорова. «День Победы — та скрепа, которая всех нас объединяет, на которой держится наше самоощущение. Запад хотел лишить нас этой точки опоры, но у него ничего не вышло», — заявила Анна Федорова «Ридусу». Она уверена, что история расставит все на свои места. Текущие политические события на Украине и других странах, по ее мнению — это искажение, которое будет преодолено. Во время праздничной речи в честь Дня Победы президент РФ Владимир Путин заявил, что основной целью Запада является уничтожение России. Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая подал законопроект, по которому 9 мая вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы.

День Победы — это святой праздник, который объединяет всех россиян и Запад хочет разрушить это единство. Поэтому западные страны отменяют у себя 9 Мая. Так считает политолог Анна Федорова. «День Победы — та скрепа, которая всех нас объединяет, на которой держится наше самоощущение. Запад хотел лишить нас этой точки опоры, но у него ничего не вышло», — заявила Анна Федорова «Ридусу». Она уверена, что история расставит все на свои места. Текущие политические события на Украине и других странах, по ее мнению — это искажение, которое будет преодолено. Во время праздничной речи в честь Дня Победы президент РФ Владимир Путин заявил, что основной целью Запада является уничтожение России. Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая подал законопроект, по которому 9 мая вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы.