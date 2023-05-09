Политолог объяснила, зачем Запад отказывается от Дня Победы

Политолог Федорова: отменяя День Победы, Запад хочет лишить россиян единства
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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, 9 мая, красная площадь
День Победы объединяет всех россиян, уверена Анна Федорова Фото:

День Победы — это святой праздник, который объединяет всех россиян и Запад хочет разрушить это единство. Поэтому западные страны отменяют у себя 9 Мая. Так считает политолог Анна Федорова.

«День Победы — та скрепа, которая всех нас объединяет, на которой держится наше самоощущение. Запад хотел лишить нас этой точки опоры, но у него ничего не вышло», — заявила Анна Федорова «Ридусу». Она уверена, что история расставит все на свои места. Текущие политические события на Украине и других странах, по ее мнению — это искажение, которое будет преодолено.

Во время праздничной речи в честь Дня Победы президент РФ Владимир Путин заявил, что основной целью Запада является уничтожение России. Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая подал законопроект, по которому 9 мая вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы.

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День Победы — это святой праздник, который объединяет всех россиян и Запад хочет разрушить это единство. Поэтому западные страны отменяют у себя 9 Мая. Так считает политолог Анна Федорова. «День Победы — та скрепа, которая всех нас объединяет, на которой держится наше самоощущение. Запад хотел лишить нас этой точки опоры, но у него ничего не вышло», — заявила Анна Федорова «Ридусу». Она уверена, что история расставит все на свои места. Текущие политические события на Украине и других странах, по ее мнению — это искажение, которое будет преодолено. Во время праздничной речи в честь Дня Победы президент РФ Владимир Путин заявил, что основной целью Запада является уничтожение России. Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая подал законопроект, по которому 9 мая вместо Дня Победы будет отмечаться День Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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