Генерал Гурулев объяснил, зачем в РФ проводят военные сборы запасников

Указ президента России Владимира Путина о призыве резервистов на военные сборы связаны с тем, что у армии появляется новое оружие и техника, эксплуатации которых нужно обучиться. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Подготовка мобилизационного резерва была, есть, будет. Мы каждый год призывали наших запасников. <…> Это нужно, ведь люди, прошедшие службу, теряют навыки, техника становится современнее, ее надо осваивать», — написал Андрей Гурулев в своем
Депутат также отметил, что из-за развития вооружения и техники начинает меняться тактика ведения боя. Именно поэтому российской армии необходим подготовленный мобилизационный резерв. «Сегодня точно не будет волны мобилизации», — подытожил Гурулев.
Путин подписал указ о призыве на военные сборы 10 мая. Депутаты Госдумы Евгений Лебедев и Виктор Соболев заявили, что такие мероприятия необходимы для восстановления навыков военно-учетной специальности резервиста. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, призванные на сборы не будут отправлены в зону спецоперации.
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