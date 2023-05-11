Генерал Гурулев объяснил, зачем в РФ проводят военные сборы запасников

Генерал Гурулев: военные сборы связаны с появлением новой техники и вооружения в ВС РФ

11 мая 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Военные сборы в России проходят каждый год, сказал Андрей Гурулев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Указ президента России Владимира Путина о призыве резервистов на военные сборы связаны с тем, что у армии появляется новое оружие и техника, эксплуатации которых нужно обучиться. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Подготовка мобилизационного резерва была, есть, будет. Мы каждый год призывали наших запасников. <…> Это нужно, ведь люди, прошедшие службу, теряют навыки, техника становится современнее, ее надо осваивать», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале . Депутат также отметил, что из-за развития вооружения и техники начинает меняться тактика ведения боя. Именно поэтому российской армии необходим подготовленный мобилизационный резерв. «Сегодня точно не будет волны мобилизации», — подытожил Гурулев. Путин подписал указ о призыве на военные сборы 10 мая. Депутаты Госдумы Евгений Лебедев и Виктор Соболев заявили, что такие мероприятия необходимы для восстановления навыков военно-учетной специальности резервиста. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, призванные на сборы не будут отправлены в зону спецоперации.

Указ президента России Владимира Путина о призыве резервистов на военные сборы связаны с тем, что у армии появляется новое оружие и техника, эксплуатации которых нужно обучиться. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Подготовка мобилизационного резерва была, есть, будет. Мы каждый год призывали наших запасников. <…> Это нужно, ведь люди, прошедшие службу, теряют навыки, техника становится современнее, ее надо осваивать», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Депутат также отметил, что из-за развития вооружения и техники начинает меняться тактика ведения боя. Именно поэтому российской армии необходим подготовленный мобилизационный резерв. «Сегодня точно не будет волны мобилизации», — подытожил Гурулев. Путин подписал указ о призыве на военные сборы 10 мая. Депутаты Госдумы Евгений Лебедев и Виктор Соболев заявили, что такие мероприятия необходимы для восстановления навыков военно-учетной специальности резервиста. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, призванные на сборы не будут отправлены в зону спецоперации.