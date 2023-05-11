Генерал Гурулев объяснил, зачем в РФ проводят военные сборы запасников

Генерал Гурулев: военные сборы связаны с появлением новой техники и вооружения в ВС РФ
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, пехотинцы
Военные сборы в России проходят каждый год, сказал Андрей Гурулев Фото:

Указ президента России Владимира Путина о призыве резервистов на военные сборы связаны с тем, что у армии появляется новое оружие и техника, эксплуатации которых нужно обучиться. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Подготовка мобилизационного резерва была, есть, будет. Мы каждый год призывали наших запасников. <…> Это нужно, ведь люди, прошедшие службу, теряют навыки, техника становится современнее, ее надо осваивать», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале.

Депутат также отметил, что из-за развития вооружения и техники начинает меняться тактика ведения боя. Именно поэтому российской армии необходим подготовленный мобилизационный резерв. «Сегодня точно не будет волны мобилизации», — подытожил Гурулев.

Путин подписал указ о призыве на военные сборы 10 мая. Депутаты Госдумы Евгений Лебедев и Виктор Соболев заявили, что такие мероприятия необходимы для восстановления навыков военно-учетной специальности резервиста. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, призванные на сборы не будут отправлены в зону спецоперации.

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Указ президента России Владимира Путина о призыве резервистов на военные сборы связаны с тем, что у армии появляется новое оружие и техника, эксплуатации которых нужно обучиться. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Подготовка мобилизационного резерва была, есть, будет. Мы каждый год призывали наших запасников. <…> Это нужно, ведь люди, прошедшие службу, теряют навыки, техника становится современнее, ее надо осваивать», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Депутат также отметил, что из-за развития вооружения и техники начинает меняться тактика ведения боя. Именно поэтому российской армии необходим подготовленный мобилизационный резерв. «Сегодня точно не будет волны мобилизации», — подытожил Гурулев. Путин подписал указ о призыве на военные сборы 10 мая. Депутаты Госдумы Евгений Лебедев и Виктор Соболев заявили, что такие мероприятия необходимы для восстановления навыков военно-учетной специальности резервиста. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, призванные на сборы не будут отправлены в зону спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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