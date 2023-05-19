Танкисты ЛНР поблагодарили пермяков, которые помогли скрыть технику от ВСУ

19 мая 2023 в 06:27 Размер текста - 17 +

Танкисты поблагодарили пермяков за помощь Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танкисты из Луганской народной республики (ЛНР) поблагодарили пермяков за переданные на фронт маскировочные сети, которые помогают скрыть технику от ударов ВСУ. Видеообращение участников спецоперации опубликовано в мессенджере прикамских ветеранов боевых действий. «Дорогие ребята, которые учатся в пермском заведении „Уральское подворье“, вы делаете огромную работу, помогаете танковым экипажам скрывать свои боевые машины от неприятеля. Ваши изделия — маскировочные сети не раз помогали и будут помогать танкистам в бою», — сказал боец в своем обращении. Видео выложено в telegram-канале «Прикамские витязи». Участник спецоперации на Украине также выразил надежду, что это не последняя подобная отправка. Прямо сейчас одному из гвардейских танковых батальон требует 40 маскировочных сетей, рассказал солдат. Ранее сообщалось, что бойцы на линии фронта замаскируют свои укрепления сетями, которые сделали в Перми. Участники спецоперации также благодарили жителей Прикамья за предоставленные маскировочные сети в своем видеообращении.

Танкисты из Луганской народной республики (ЛНР) поблагодарили пермяков за переданные на фронт маскировочные сети, которые помогают скрыть технику от ударов ВСУ. Видеообращение участников спецоперации опубликовано в мессенджере прикамских ветеранов боевых действий. «Дорогие ребята, которые учатся в пермском заведении „Уральское подворье“, вы делаете огромную работу, помогаете танковым экипажам скрывать свои боевые машины от неприятеля. Ваши изделия — маскировочные сети не раз помогали и будут помогать танкистам в бою», — сказал боец в своем обращении. Видео выложено в telegram-канале «Прикамские витязи». Участник спецоперации на Украине также выразил надежду, что это не последняя подобная отправка. Прямо сейчас одному из гвардейских танковых батальон требует 40 маскировочных сетей, рассказал солдат. Ранее сообщалось, что бойцы на линии фронта замаскируют свои укрепления сетями, которые сделали в Перми. Участники спецоперации также благодарили жителей Прикамья за предоставленные маскировочные сети в своем видеообращении.