07 июня 2023

Минтранс определил новые правила запуска дронов над городами

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Правила запуска дронов могут заработать с 2024 года Фото:

Минтранс определил правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими городами. Проект постановления правительства был разработан ведомством.

Минтранс разработал проект постановления правительства, которым вносятся изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России. Нововведения касаются упрощения регламентов для развития отрасли гражданских беспилотников, — приводят содержание соответствующей документации «Известия».

Согласно документам, правила запуска БПЛА над городами могут заработать со следующего года. Предлагается допустить запуски над населенными пунктами на высотах менее 150 м, а также в специальных зонах, которые установит министерство. Также БПЛА массой до 30 кг и в пределах прямой видимости смогут летать без подачи плана передвижения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением конфисковать беспилотники у россиян, нарушивших правила их эксплуатации. Запуск БПЛА был запрещен во многих регионах России после атак Вооруженных сил Украины. Запрет на использование был введен в порядка 40 субъектах РФ.

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Минтранс определил правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими городами. Проект постановления правительства был разработан ведомством. Минтранс разработал проект постановления правительства, которым вносятся изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России. Нововведения касаются упрощения регламентов для развития отрасли гражданских беспилотников, — приводят содержание соответствующей документации «Известия». Согласно документам, правила запуска БПЛА над городами могут заработать со следующего года. Предлагается допустить запуски над населенными пунктами на высотах менее 150 м, а также в специальных зонах, которые установит министерство. Также БПЛА массой до 30 кг и в пределах прямой видимости смогут летать без подачи плана передвижения. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением конфисковать беспилотники у россиян, нарушивших правила их эксплуатации. Запуск БПЛА был запрещен во многих регионах России после атак Вооруженных сил Украины. Запрет на использование был введен в порядка 40 субъектах РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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