Минтранс определил новые правила запуска дронов над городами

08 июня 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Правила запуска дронов могут заработать с 2024 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Минтранс определил правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими городами. Проект постановления правительства был разработан ведомством. Минтранс разработал проект постановления правительства, которым вносятся изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России. Нововведения касаются упрощения регламентов для развития отрасли гражданских беспилотников, — приводят содержание соответствующей документации «Известия». Согласно документам, правила запуска БПЛА над городами могут заработать со следующего года. Предлагается допустить запуски над населенными пунктами на высотах менее 150 м, а также в специальных зонах, которые установит министерство. Также БПЛА массой до 30 кг и в пределах прямой видимости смогут летать без подачи плана передвижения. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением конфисковать беспилотники у россиян, нарушивших правила их эксплуатации. Запуск БПЛА был запрещен во многих регионах России после атак Вооруженных сил Украины. Запрет на использование был введен в порядка 40 субъектах РФ.

Минтранс определил правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими городами. Проект постановления правительства был разработан ведомством. Минтранс разработал проект постановления правительства, которым вносятся изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России. Нововведения касаются упрощения регламентов для развития отрасли гражданских беспилотников, — приводят содержание соответствующей документации «Известия». Согласно документам, правила запуска БПЛА над городами могут заработать со следующего года. Предлагается допустить запуски над населенными пунктами на высотах менее 150 м, а также в специальных зонах, которые установит министерство. Также БПЛА массой до 30 кг и в пределах прямой видимости смогут летать без подачи плана передвижения. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением конфисковать беспилотники у россиян, нарушивших правила их эксплуатации. Запуск БПЛА был запрещен во многих регионах России после атак Вооруженных сил Украины. Запрет на использование был введен в порядка 40 субъектах РФ.