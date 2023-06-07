Минтранс определил новые правила запуска дронов над городами

Минтранс определил правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими городами. Проект постановления правительства был разработан ведомством.
Минтранс разработал проект постановления правительства, которым вносятся изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России. Нововведения касаются упрощения регламентов для развития отрасли гражданских беспилотников, — приводят содержание соответствующей документации «Известия».
Согласно документам, правила запуска БПЛА над городами могут заработать со следующего года. Предлагается допустить запуски над населенными пунктами на высотах менее 150 м, а также в специальных зонах, которые установит министерство. Также БПЛА массой до 30 кг и в пределах прямой видимости смогут летать без подачи плана передвижения.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением конфисковать беспилотники у россиян, нарушивших правила их эксплуатации. Запуск БПЛА был запрещен во многих регионах России после атак Вооруженных сил Украины. Запрет на использование был введен в порядка 40 субъектах РФ.
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