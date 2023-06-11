Украинский язык в Херсонской области останется официальным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кирилл Стремоусов. Херсон, администрация, херсон
Граждане имеют право на свободный выбор любого языка, заявил Владимир Сальдо Фото:

В Херсонской области украинский язык может использоваться как для общения, так и для делопроизводства. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Глава Херсонской области подписал соответствующий указ.

«Подписал Указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что граждане имеют право на свободный выбор любого языка для общения, культуры и творчества.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим нет места в стране. Глава СНБО пообещал провести «зачистку» русскоговорящих, передает «Национальная служба новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Херсонской области украинский язык может использоваться как для общения, так и для делопроизводства. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Глава Херсонской области подписал соответствующий указ. «Подписал Указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что граждане имеют право на свободный выбор любого языка для общения, культуры и творчества. Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим нет места в стране. Глава СНБО пообещал провести «зачистку» русскоговорящих, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...