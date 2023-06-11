Украинский язык в Херсонской области останется официальным

В Херсонской области украинский язык может использоваться как для общения, так и для делопроизводства. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Глава Херсонской области подписал соответствующий указ.
«Подписал Указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что граждане имеют право на свободный выбор любого языка для общения, культуры и творчества.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим нет места в стране. Глава СНБО пообещал провести «зачистку» русскоговорящих, передает «Национальная служба новостей».
В Херсонской области украинский язык может использоваться как для общения, так и для делопроизводства. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Глава Херсонской области подписал соответствующий указ. «Подписал Указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что граждане имеют право на свободный выбор любого языка для общения, культуры и творчества. Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим нет места в стране. Глава СНБО пообещал провести «зачистку» русскоговорящих, передает «Национальная служба новостей».