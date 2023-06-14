Курский губернатор сообщил о двух раненых после обстрела ВСУ

14 июня 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Пострадавшие находятся в больнице сообщил Роман Старовойт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Глушково в Курской области, в результате двое человек получили ранения. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт. «Зафиксировано семь прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале . Он добавил, что пострадавшие находятся в больнице. В результате обстрела пострадала инфраструктура поселка, а его часть осталась без электроснабжения. По словам губернатора, пограничникам удалось сбить беспилотник, который был нужен для корректировки огня. Ранее ВСУ атаковали три села Курской области. Под обстрелом оказались село Теткино, а также села Попово-Лежачи и Коровяковка, передает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Глушково в Курской области, в результате двое человек получили ранения. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт. «Зафиксировано семь прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие находятся в больнице. В результате обстрела пострадала инфраструктура поселка, а его часть осталась без электроснабжения. По словам губернатора, пограничникам удалось сбить беспилотник, который был нужен для корректировки огня. Ранее ВСУ атаковали три села Курской области. Под обстрелом оказались село Теткино, а также села Попово-Лежачи и Коровяковка, передает телеканал 360.