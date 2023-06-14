Курский губернатор сообщил о двух раненых после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Глушково в Курской области, в результате двое человек получили ранения. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.
«Зафиксировано семь прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести», — сообщил Старовойт в своем
В результате обстрела пострадала инфраструктура поселка, а его часть осталась без электроснабжения. По словам губернатора, пограничникам удалось сбить беспилотник, который был нужен для корректировки огня.
Ранее ВСУ атаковали три села Курской области. Под обстрелом оказались село Теткино, а также села Попово-Лежачи и Коровяковка, передает телеканал 360.
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