Курский губернатор сообщил о двух раненых после обстрела ВСУ

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Семинар-совещание в "Мастерской управления Сенеж", мозговой штурм. Московская область, портрет, старовойт роман
Пострадавшие находятся в больнице сообщил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Глушково в Курской области, в результате двое человек получили ранения. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

«Зафиксировано семь прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие находятся в больнице.

В результате обстрела пострадала инфраструктура поселка, а его часть осталась без электроснабжения. По словам губернатора, пограничникам удалось сбить беспилотник, который был нужен для корректировки огня.

Ранее ВСУ атаковали три села Курской области. Под обстрелом оказались село Теткино, а также села Попово-Лежачи и Коровяковка, передает телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Глушково в Курской области, в результате двое человек получили ранения. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт. «Зафиксировано семь прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие находятся в больнице. В результате обстрела пострадала инфраструктура поселка, а его часть осталась без электроснабжения. По словам губернатора, пограничникам удалось сбить беспилотник, который был нужен для корректировки огня. Ранее ВСУ атаковали три села Курской области. Под обстрелом оказались село Теткино, а также села Попово-Лежачи и Коровяковка, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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