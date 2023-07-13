Украинские предприниматели просят Зеленского отменить налоги на время военного положения

Украинские бизнесмены заявили о невозможности платить налоги в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматели из Украины написали петицию с просьбой отменить оплату налогов во время военного положения в стране. Обращение опубликовано на сайте представительства украинского президента Владимира Зеленского.

«Господин Президент, прошу Вас выступить с законодательной инициативой, о приостановлении действия абзаца 2, пункта 95.5, статьи 95 Налогового кодекса Украины на время действия военного положения на Украине, по взысканию средств налогоплательщика со счетов в банках в счет погашения налогового долга», — говорится в тексте обращения. По словам украинских предпринимателей, в настоящее время невозможно уплачивать обязательные платежи из-за трудности ведения бизнеса в стране.

Автором петиции является директор, АОЗТ «Комбинат» Андрей Тер-Минасов. Он занимается кондитерскими изделиями премиум класса для разных мероприятий.