Украинские предприниматели просят Зеленского отменить налоги на время военного положения

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Украинские бизнесмены заявили о невозможности платить налоги в стране Фото:

Предприниматели из Украины написали петицию с просьбой отменить оплату налогов во время военного положения в стране. Обращение опубликовано на сайте представительства украинского президента Владимира Зеленского.

«Господин Президент, прошу Вас выступить с законодательной инициативой, о приостановлении действия абзаца 2, пункта 95.5, статьи 95 Налогового кодекса Украины на время действия военного положения на Украине, по взысканию средств налогоплательщика со счетов в банках в счет погашения налогового долга», — говорится в тексте обращения. По словам украинских предпринимателей, в настоящее время невозможно уплачивать обязательные платежи из-за трудности ведения бизнеса в стране.

Автором петиции является директор, АОЗТ «Комбинат» Андрей Тер-Минасов. Он занимается кондитерскими изделиями премиум класса для разных мероприятий.

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Предприниматели из Украины написали петицию с просьбой отменить оплату налогов во время военного положения в стране. Обращение опубликовано на сайте представительства украинского президента Владимира Зеленского. «Господин Президент, прошу Вас выступить с законодательной инициативой, о приостановлении действия абзаца 2, пункта 95.5, статьи 95 Налогового кодекса Украины на время действия военного положения на Украине, по взысканию средств налогоплательщика со счетов в банках в счет погашения налогового долга», — говорится в тексте обращения. По словам украинских предпринимателей, в настоящее время невозможно уплачивать обязательные платежи из-за трудности ведения бизнеса в стране. Автором петиции является директор, АОЗТ «Комбинат» Андрей Тер-Минасов. Он занимается кондитерскими изделиями премиум класса для разных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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