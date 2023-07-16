Киев атаковал Севастополь беспилотниками: главное к вечеру 16 июля

В Минобороны РФ сообщили о попытке атаки дронов ВСУ в Севастополе

16 июля 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать Севастополь Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны РФ сообщили об успешном отражении атаки беспилотников ВСУ на объекты в Севастополе. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 июля. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил об обнаружении беспилотника на внешнем рейде в городе. Дрон был уничтожен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Минобороны РФ сообщило, что была предотвращена попытка ВСУ устроить атаку на объекты в Севастополе.

Украинские бойцы ударили по юго-западной части Луганска, предположительно, дальнобойными кассетными боеприпасами. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что ситуация на восточном фронте (артемовское, марьинское, авдеевское и купянское направления) обострилась для ВСУ. По ее словам, российские военнослужащие прорываются севернее Артемовска.

ВСУ размещают системы противовоздушной обороны (ПВО) недалеко от жилых домов, потому что у Украины недостаточно этого вида вооружения. Об этом заявил представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может изучить трофейные танки и БМП с Запада, чтобы перенять что-то полезное из этой техники для отечественной. По его словам, современная военная техника имеется не только у Запада.

Россия ответит на использование кассетных боеприпасов ВСУ аналогичным образом, заявил российский президент.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев будет применять кассетные боеприпасы по территориям РФ вне зоны СВО. Так он прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного об убийстве врагов вне зоны спецоперации. По мнению Азарова, киевский режим не хочет соблюдать никакие соглашения о ведении боевых действий.

В Минобороны РФ сообщили об успешном отражении атаки беспилотников ВСУ на объекты в Севастополе. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 июля.