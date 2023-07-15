СБУ заказала убийство Симоньян и Собчак: главное к вечеру 15 июля

15 июля 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

СБУ заказала убийство Собчак и Симоньян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины заказала убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 июля. ФСБ предотвратила попытку убийства Симоньян и Собчак по заказу украинских спецслужб. Службой безопасности были задержаны представители неонацистской группировки «Параграф 88», каждому из которых обещали по 1,5 миллиона рублей за содеянное.

Вооруженные силы РФ атаковали украинские позиции на запорожском направлении. В результате были уничтожены десятки отрядов бойцов ВСУ, а также боевая техника, танк и два артиллерийских орудия.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ взорвали сельскую школу в Запорожской области. Ими был нанесен ракетный удар.

В МИД РФ заявили о попытке Киева ударить по Курской АЭС. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать атомную электростанцию (АЭС) и обвинила их в ядерном терроризме.

В США подсчитали, сколько западной техники ВСУ потеряли на поле боя. Киев потерял треть боевых машин пехоты Bradley, а также 30% танков Leopard в первые недели наступления, заявили американские и европейские официальные лица.

ВС РФ уничтожили склады боеприпасов трех украинских бригад. Об этом сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ озвучило потери Киева на донецком и запорожском направлениях. На донецком направлении они составили до 315 человек, а на южно-донецком и запорожском — 210.

ВСУ убрали с угледарского направления западную технику. После того, как украинские силы понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов, сообщил командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».

Рогов заявил, что польские наемники преобладают в частях ВСУ, действующих в Запорожской области. Он заявил, что иностранные военные также прибывают из США, Канады, Грузии, Великобритании и других стран.

Служба безопасности Украины заказала убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 июля.