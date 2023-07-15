СБУ заказала убийство Симоньян и Собчак: главное к вечеру 15 июля

СБУ заказала убийство Собчак и Симоньян
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Служба безопасности Украины заказала убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 июля.
- ФСБ предотвратила попытку убийства Симоньян и Собчак по заказу украинских спецслужб. Службой безопасности были задержаны представители неонацистской группировки «Параграф 88», каждому из которых обещали по 1,5 миллиона рублей за содеянное.
- Вооруженные силы РФ атаковали украинские позиции на запорожском направлении. В результате были уничтожены десятки отрядов бойцов ВСУ, а также боевая техника, танк и два артиллерийских орудия.
- Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ взорвали сельскую школу в Запорожской области. Ими был нанесен ракетный удар.
- В МИД РФ заявили о попытке Киева ударить по Курской АЭС. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать атомную электростанцию (АЭС) и обвинила их в ядерном терроризме.
- В США подсчитали, сколько западной техники ВСУ потеряли на поле боя. Киев потерял треть боевых машин пехоты Bradley, а также 30% танков Leopard в первые недели наступления, заявили американские и европейские официальные лица.
- ВС РФ уничтожили склады боеприпасов трех украинских бригад. Об этом сообщили в Минобороны России.
- Минобороны РФ озвучило потери Киева на донецком и запорожском направлениях. На донецком направлении они составили до 315 человек, а на южно-донецком и запорожском — 210.
- ВСУ убрали с угледарского направления западную технику. После того, как украинские силы понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов, сообщил командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».
- Рогов заявил, что польские наемники преобладают в частях ВСУ, действующих в Запорожской области. Он заявил, что иностранные военные также прибывают из США, Канады, Грузии, Великобритании и других стран.
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