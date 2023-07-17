СБУ обещала раскрыть детали теракта на Крымском мосту в случае «победы» 17 июля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 + Украина раскроет детали произошедшего, если Киев «победит» в конфликте с РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Украина раскроет все детали атаки на Крымский мост при условии, если Киев «одержит победу» над Россией в конфликте. Об этом заявил спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко. «Все детали по организации „бавовни“ (сленговое выражение, обозначающее слово „хлопок“ — прим. URA.RU) на Крымском мосту СБУ обязательно раскроет после победы Украины», — заявил Артем Дехтяренко в комментарии «РБК-Украина». Спикер также заявил, что в СБУ «с интересом» наблюдают за происходящем на Крымском мосту. В ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ назвали произошедшее терактом. В СБУ заявляли, что произошедшее — это «спецоперация». Украина раскроет все детали атаки на Крымский мост при условии, если Киев «одержит победу» над Россией в конфликте. Об этом заявил спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко. «Все детали по организации „бавовни“ (сленговое выражение, обозначающее слово „хлопок“ — прим. URA.RU) на Крымском мосту СБУ обязательно раскроет после победы Украины», — заявил Артем Дехтяренко в комментарии «РБК-Украина». Спикер также заявил, что в СБУ «с интересом» наблюдают за происходящем на Крымском мосту. В ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ назвали произошедшее терактом. В СБУ заявляли, что произошедшее — это «спецоперация». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям