СБУ обещала раскрыть детали теракта на Крымском мосту в случае «победы»

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Украина раскроет детали произошедшего, если Киев «победит» в конфликте с РФ Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Украина раскроет все детали атаки на Крымский мост при условии, если Киев «одержит победу» над Россией в конфликте. Об этом заявил спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко.

«Все детали по организации „бавовни“ (сленговое выражение, обозначающее слово „хлопок“ — прим. URA.RU) на Крымском мосту СБУ обязательно раскроет после победы Украины», — заявил Артем Дехтяренко в комментарии «РБК-Украина». Спикер также заявил, что в СБУ «с интересом» наблюдают за происходящем на Крымском мосту.

В ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ назвали произошедшее терактом. В СБУ заявляли, что произошедшее — это «спецоперация».

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Украина раскроет все детали атаки на Крымский мост при условии, если Киев «одержит победу» над Россией в конфликте. Об этом заявил спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко. «Все детали по организации „бавовни“ (сленговое выражение, обозначающее слово „хлопок“ — прим. URA.RU) на Крымском мосту СБУ обязательно раскроет после победы Украины», — заявил Артем Дехтяренко в комментарии «РБК-Украина». Спикер также заявил, что в СБУ «с интересом» наблюдают за происходящем на Крымском мосту. В ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ назвали произошедшее терактом. В СБУ заявляли, что произошедшее — это «спецоперация».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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