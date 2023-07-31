Как распознать инсульт: признаки, профилактика. Инфографика

Одним из симптомов инсульта является невозможность одновременно поднять обе руки
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Человек при инсульте не сможет повторить даже простое предложение Фото:

Инсульт — это состояние, при котором крайне важно быстро оказать человеку медицинскую помощь. Однако это можно сделать только в том случае, если своевременно заметить первые симптомы. URA.RU рассказывает, как распознать инсульт.

Основные симптомы инсульта

  • Одним из симптомов инсульта является ассиметричная улыбка. Человек с инсультом не сможет улыбнуться уголками рта.
  • Человек при инсульте не сможет полноценно поднять обе руки. Конечность, расположенная с противоположной стороны от очага инсульта, будет подниматься медленно либо не поднимется совсем.
  • Есть вероятность, что у человека инсульт, если его речь неразборчивая и несвязная. Может быть такое, что человек не сможет даже запомнить предложение, если вы попросите повторить его.
  • Искривленный язык является еще одним симптомом инсульта. Также он может лежать в неестественном виде.
    Как распознать инсульт

    Как снизить шансы на появление инсульта у здорового человека

  • Прежде всего необходимо отказаться от алкоголя. Сигареты тоже могут привести к инсульту.
  • Занятие спортом — лучшее решение для минимизации вероятности данного заболевания. Необходимо уделять физическим нагрузкам минимум полчаса в день.
  • Правильное питание. Лучше всего есть 5-6 раз в день. При этом важно не употреблять фастфуд.
  • Похудение. Соблюдение бессолевой диеты, замена животных жиров на растительные существенно снижает риск возникновения инсульта.
  • Хороший режим сна. Восьмичасовой сон является минимумом у большинства людей.
  • Необходимо проходить медосмотры два раза в год. Это поможет выявить прединсультные симптомы.
    Как предотвратить инсульт

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Инсульт — это состояние, при котором крайне важно быстро оказать человеку медицинскую помощь. Однако это можно сделать только в том случае, если своевременно заметить первые симптомы. URA.RU рассказывает, как распознать инсульт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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