Человек при инсульте не сможет повторить даже простое предложение
Инсульт — это состояние, при котором крайне важно быстро оказать человеку медицинскую помощь. Однако это можно сделать только в том случае, если своевременно заметить первые симптомы. URA.RU рассказывает, как распознать инсульт.
Основные симптомы инсульта
- Одним из симптомов инсульта является ассиметричная улыбка. Человек с инсультом не сможет улыбнуться уголками рта.
- Человек при инсульте не сможет полноценно поднять обе руки. Конечность, расположенная с противоположной стороны от очага инсульта, будет подниматься медленно либо не поднимется совсем.
- Есть вероятность, что у человека инсульт, если его речь неразборчивая и несвязная. Может быть такое, что человек не сможет даже запомнить предложение, если вы попросите повторить его.
- Искривленный язык является еще одним симптомом инсульта. Также он может лежать в неестественном виде.
Как снизить шансы на появление инсульта у здорового человека
- Прежде всего необходимо отказаться от алкоголя. Сигареты тоже могут привести к инсульту.
- Занятие спортом — лучшее решение для минимизации вероятности данного заболевания. Необходимо уделять физическим нагрузкам минимум полчаса в день.
- Правильное питание. Лучше всего есть 5-6 раз в день. При этом важно не употреблять фастфуд.
- Похудение. Соблюдение бессолевой диеты, замена животных жиров на растительные существенно снижает риск возникновения инсульта.
- Хороший режим сна. Восьмичасовой сон является минимумом у большинства людей.
- Необходимо проходить медосмотры два раза в год. Это поможет выявить прединсультные симптомы.
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