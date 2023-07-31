Как распознать инсульт: признаки, профилактика. Инфографика

Одним из симптомов инсульта является невозможность одновременно поднять обе руки

31 июля 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Человек при инсульте не сможет повторить даже простое предложение Фото: Анна Майорова © URA.RU Инсульт — это состояние, при котором крайне важно быстро оказать человеку медицинскую помощь. Однако это можно сделать только в том случае, если своевременно заметить первые симптомы. URA.RU рассказывает, как распознать инсульт. Основные симптомы инсульта Одним из симптомов инсульта является ассиметричная улыбка. Человек с инсультом не сможет улыбнуться уголками рта.

Человек при инсульте не сможет полноценно поднять обе руки. Конечность, расположенная с противоположной стороны от очага инсульта, будет подниматься медленно либо не поднимется совсем.

Есть вероятность, что у человека инсульт, если его речь неразборчивая и несвязная. Может быть такое, что человек не сможет даже запомнить предложение, если вы попросите повторить его.

Искривленный язык является еще одним симптомом инсульта. Также он может лежать в неестественном виде.

Инфографика URA.RU Как снизить шансы на появление инсульта у здорового человека

Прежде всего необходимо отказаться от алкоголя. Сигареты тоже могут привести к инсульту.

Занятие спортом — лучшее решение для минимизации вероятности данного заболевания. Необходимо уделять физическим нагрузкам минимум полчаса в день.

Правильное питание. Лучше всего есть 5-6 раз в день. При этом важно не употреблять фастфуд.

Похудение. Соблюдение бессолевой диеты, замена животных жиров на растительные существенно снижает риск возникновения инсульта.

Хороший режим сна. Восьмичасовой сон является минимумом у большинства людей.

Необходимо проходить медосмотры два раза в год. Это поможет выявить прединсультные симптомы. Инфографика URA.RU

Инсульт — это состояние, при котором крайне важно быстро оказать человеку медицинскую помощь. Однако это можно сделать только в том случае, если своевременно заметить первые симптомы. URA.RU рассказывает, как распознать инсульт.