16 июля 2023

Конструктор Захаров похвастался разработкой боеприпасов-убийц ПВО

Конструктор Захаров: новое поколение боеприпасов «Ланцет» будет почти неуязвимо
© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром 2023. Екатеринбург, бпла, беспилотник, бла, дрон
Противник практически не сможет сражаться с новым «Ланцетом», заявил Захаров Фото:
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Новое поколение боеприпасов «Ланцет» будет практически неуязвимо для средств противодействия. Об этом заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров.

«Основное, это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — заявил он в эфире телеканала «Россия-1».

Захаров уточнил, что район действия «Ланцетов» будет определять оператор, но цель — беспилотник. По его словам, целью аппарата будет только броня или ствольная артиллерия. При этом противник, захватив беспилотник, не сможет им воспользоваться в своих целях из-за ограничений допуска.

Ранее Захаров заявил, что на данный момент обсуждается производство «Ланцетов» в других странах, передает RT. Также сообщалось, что «Ланцет» находится в числе значительных проблем для ВСУ. По мнению британского политолога Марка Галеотти, этот беспилотник не дает украинским боевикам добиться успехов в наступления, сообщает телеканал 360.

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Новое поколение боеприпасов «Ланцет» будет практически неуязвимо для средств противодействия. Об этом заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров. «Основное, это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — заявил он в эфире телеканала «Россия-1». Захаров уточнил, что район действия «Ланцетов» будет определять оператор, но цель — беспилотник. По его словам, целью аппарата будет только броня или ствольная артиллерия. При этом противник, захватив беспилотник, не сможет им воспользоваться в своих целях из-за ограничений допуска. Ранее Захаров заявил, что на данный момент обсуждается производство «Ланцетов» в других странах, передает RT. Также сообщалось, что «Ланцет» находится в числе значительных проблем для ВСУ. По мнению британского политолога Марка Галеотти, этот беспилотник не дает украинским боевикам добиться успехов в наступления, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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