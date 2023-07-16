Конструктор Захаров похвастался разработкой боеприпасов-убийц ПВО

Новое поколение боеприпасов «Ланцет» будет практически неуязвимо для средств противодействия. Об этом заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров.
«Основное, это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — заявил он в эфире телеканала «Россия-1».
Захаров уточнил, что район действия «Ланцетов» будет определять оператор, но цель — беспилотник. По его словам, целью аппарата будет только броня или ствольная артиллерия. При этом противник, захватив беспилотник, не сможет им воспользоваться в своих целях из-за ограничений допуска.
Ранее Захаров заявил, что на данный момент обсуждается производство «Ланцетов» в других странах, передает RT. Также сообщалось, что «Ланцет» находится в числе значительных проблем для ВСУ. По мнению британского политолога Марка Галеотти, этот беспилотник не дает украинским боевикам добиться успехов в наступления, сообщает телеканал 360.
Новое поколение боеприпасов «Ланцет» будет практически неуязвимо для средств противодействия. Об этом заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров. «Основное, это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — заявил он в эфире телеканала «Россия-1». Захаров уточнил, что район действия «Ланцетов» будет определять оператор, но цель — беспилотник. По его словам, целью аппарата будет только броня или ствольная артиллерия. При этом противник, захватив беспилотник, не сможет им воспользоваться в своих целях из-за ограничений допуска. Ранее Захаров заявил, что на данный момент обсуждается производство «Ланцетов» в других странах, передает RT. Также сообщалось, что «Ланцет» находится в числе значительных проблем для ВСУ. По мнению британского политолога Марка Галеотти, этот беспилотник не дает украинским боевикам добиться успехов в наступления, сообщает телеканал 360.