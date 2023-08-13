13 августа 2023

Зеленский признал ответственность за обстрел в районе Крымского моста

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский пообещал, что действия России не останутся без ответа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за обстрел в районе Крымского моста 12 августа. Об этом он сообщил в ходе своего видеообращения.

«Очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакие [действия] России не оставим без ответа», — сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в его официальном telegram-канале.

12 августа Минобороны РФ сообщило о новой атаке Киева по Крымскому мосту. В субботу около 15:00 Киев снова запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200. Эта атака Вооруженных сил Украины по Крыму стала третьей за день.

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Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за обстрел в районе Крымского моста 12 августа. Об этом он сообщил в ходе своего видеообращения. «Очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакие [действия] России не оставим без ответа», — сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в его официальном telegram-канале. 12 августа Минобороны РФ сообщило о новой атаке Киева по Крымскому мосту. В субботу около 15:00 Киев снова запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200. Эта атака Вооруженных сил Украины по Крыму стала третьей за день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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