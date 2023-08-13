Зеленский признал ответственность за обстрел в районе Крымского моста

14 августа 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Зеленский пообещал, что действия России не останутся без ответа Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за обстрел в районе Крымского моста 12 августа. Об этом он сообщил в ходе своего видеообращения. «Очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакие [действия] России не оставим без ответа», — сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в его официальном telegram-канале. 12 августа Минобороны РФ сообщило о новой атаке Киева по Крымскому мосту. В субботу около 15:00 Киев снова запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200. Эта атака Вооруженных сил Украины по Крыму стала третьей за день.

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за обстрел в районе Крымского моста 12 августа. Об этом он сообщил в ходе своего видеообращения. «Очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакие [действия] России не оставим без ответа», — сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в его официальном telegram-канале. 12 августа Минобороны РФ сообщило о новой атаке Киева по Крымскому мосту. В субботу около 15:00 Киев снова запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200. Эта атака Вооруженных сил Украины по Крыму стала третьей за день.