Зеленский признал ответственность за обстрел в районе Крымского моста

Зеленский пообещал, что действия России не останутся без ответа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за обстрел в районе Крымского моста 12 августа. Об этом он сообщил в ходе своего видеообращения.
«Очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакие [действия] России не оставим без ответа», — сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в его официальном telegram-канале.
12 августа Минобороны РФ сообщило о новой атаке Киева по Крымскому мосту. В субботу около 15:00 Киев снова запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200. Эта атака Вооруженных сил Украины по Крыму стала третьей за день.
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