Украинские генералы решили «поставить на стол все свои фишки» в зоне спецоперации, когда перебросили туда резервную 82-ю воздушно-десантную бригаду. Об этом пишет обозреватель Ребекка Роммен.
«Украина отправляет в бой мощную 82-ю десантно-штурмовую бригаду, поскольку генералы решают «выложить все свои фишки на стол», — написала Роммен в статье для Business Insider. В материале отметается, что подразделение из двух тысяч солдат находилось в резерве.
Киев привлек к боям в Запорожской области крупное резервное подразделение, численностью две тысячи бойцов. По данным СМИ, 82-я десантно-штурмовая бригада укомплектована танками Challenger 2 и боевыми машинами Stryker и Marder. Бойцы этой бригады уже стали сдаваться в плен, сообщает RT.
Украинские генералы решили «поставить на стол все свои фишки» в зоне спецоперации, когда перебросили туда резервную 82-ю воздушно-десантную бригаду. Об этом пишет обозреватель Ребекка Роммен. «Украина отправляет в бой мощную 82-ю десантно-штурмовую бригаду, поскольку генералы решают «выложить все свои фишки на стол», — написала Роммен в статье для Business Insider. В материале отметается, что подразделение из двух тысяч солдат находилось в резерве. Киев привлек к боям в Запорожской области крупное резервное подразделение, численностью две тысячи бойцов. По данным СМИ, 82-я десантно-штурмовая бригада укомплектована танками Challenger 2 и боевыми машинами Stryker и Marder. Бойцы этой бригады уже стали сдаваться в плен, сообщает RT.