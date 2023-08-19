19 августа 2023

Business Insider: украинские генералы решили пойти ва-банк в зоне СВО

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Вооруженные силы Украины. stock, снайпер, винтовка, свд, ВСУ, stock
Ранее Украина перебросила две тысячи бойцов из резерва на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские генералы решили «поставить на стол все свои фишки» в зоне спецоперации, когда перебросили туда резервную 82-ю воздушно-десантную бригаду. Об этом пишет обозреватель Ребекка Роммен.

«Украина отправляет в бой мощную 82-ю десантно-штурмовую бригаду, поскольку генералы решают «выложить все свои фишки на стол», — написала Роммен в статье для Business Insider. В материале отметается, что подразделение из двух тысяч солдат находилось в резерве.

Киев привлек к боям в Запорожской области крупное резервное подразделение, численностью две тысячи бойцов. По данным СМИ, 82-я десантно-штурмовая бригада укомплектована танками Challenger 2 и боевыми машинами Stryker и Marder. Бойцы этой бригады уже стали сдаваться в плен, сообщает RT.

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Украинские генералы решили «поставить на стол все свои фишки» в зоне спецоперации, когда перебросили туда резервную 82-ю воздушно-десантную бригаду. Об этом пишет обозреватель Ребекка Роммен. «Украина отправляет в бой мощную 82-ю десантно-штурмовую бригаду, поскольку генералы решают «выложить все свои фишки на стол», — написала Роммен в статье для Business Insider. В материале отметается, что подразделение из двух тысяч солдат находилось в резерве. Киев привлек к боям в Запорожской области крупное резервное подразделение, численностью две тысячи бойцов. По данным СМИ, 82-я десантно-штурмовая бригада укомплектована танками Challenger 2 и боевыми машинами Stryker и Marder. Бойцы этой бригады уже стали сдаваться в плен, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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