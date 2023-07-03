«Росатом» получит 300 млн рублей на закупку дронов для Севморпути

04 июля 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

Дроны установят на каждый ледокол для улучшения системы мониторинга Севморпути Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Корпорация «Росатом» получит 300 миллионов рублей на закупку беспилотников, которые будут следить за ледовой обстановкой на Северном морском пути. Об этом заявил заместитель директора дирекции СМП «Росатома» Максим Кулинко. «Компания планирует закупку двух беспилотных авиасистем «БАС), каждая из которых будет состоять из двух дронов, системы связи и комплексов управления. БАС обеспечат получение данных по ледовой обстановке в режиме реального времени», — передает слова Максима Кулинко «Ведомости». Беспилотники планируют установить на каждый ледокол, где они станут частью системы по разведке Северного морского пути совместно с бортовыми измерительными комплексами и спутниковыми данными. По словам Кулинко, дроны должны быть устойчивы к обледенению и сильным ветрам. Ранее URA.RU сообщало, что компания НТЦ «Приводная техника» из Челябинска работает над созданием сверхмощной электротехники для ледоколов. Кроме этого в Москве разрабатывают и производят для ледоколов электродвигатели.

Корпорация «Росатом» получит 300 миллионов рублей на закупку беспилотников, которые будут следить за ледовой обстановкой на Северном морском пути. Об этом заявил заместитель директора дирекции СМП «Росатома» Максим Кулинко. «Компания планирует закупку двух беспилотных авиасистем «БАС), каждая из которых будет состоять из двух дронов, системы связи и комплексов управления. БАС обеспечат получение данных по ледовой обстановке в режиме реального времени», — передает слова Максима Кулинко «Ведомости». Беспилотники планируют установить на каждый ледокол, где они станут частью системы по разведке Северного морского пути совместно с бортовыми измерительными комплексами и спутниковыми данными. По словам Кулинко, дроны должны быть устойчивы к обледенению и сильным ветрам. Ранее URA.RU сообщало, что компания НТЦ «Приводная техника» из Челябинска работает над созданием сверхмощной электротехники для ледоколов. Кроме этого в Москве разрабатывают и производят для ледоколов электродвигатели.