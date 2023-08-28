Кремль: солдаты лично передают Путину информацию с фронта

28 августа 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин переживает за российских солдат в зоне СВО, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин продолжит получать информацию с фронта не только от армейского командования, но и от тех офицеров и солдат, которые находятся на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у президента РФ был детальный разговор с экипажем танка «Алеша». «Президент продолжит практику общения не только с армейским командованием, но непосредственно с солдатами, с младшими командирами, которые находятся на поле боя. Которые своим примером, садясь за рычаги танка, показали, как нужно сражаться», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что у Путина был детальный разговор с экипажем танка «Алеша». Президенту РФ было интересно все, до мелочей. Песков сообщил, что Путин переживает за российских военных, в том числе за их обеспечение в зоне СВО всем необходимым. Ранее президент РФ встретился с экипажем танка «Алеша», который в одиночку разгромил колонну украинской бронетехники на запорожском направлении. Во время боя ВСУ потеряли более ста военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка к званию Героев России.

Президент РФ Владимир Путин продолжит получать информацию с фронта не только от армейского командования, но и от тех офицеров и солдат, которые находятся на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у президента РФ был детальный разговор с экипажем танка «Алеша». «Президент продолжит практику общения не только с армейским командованием, но непосредственно с солдатами, с младшими командирами, которые находятся на поле боя. Которые своим примером, садясь за рычаги танка, показали, как нужно сражаться», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что у Путина был детальный разговор с экипажем танка «Алеша». Президенту РФ было интересно все, до мелочей. Песков сообщил, что Путин переживает за российских военных, в том числе за их обеспечение в зоне СВО всем необходимым. Ранее президент РФ встретился с экипажем танка «Алеша», который в одиночку разгромил колонну украинской бронетехники на запорожском направлении. Во время боя ВСУ потеряли более ста военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка к званию Героев России.