Кремль: солдаты лично передают Путину информацию с фронта

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Владимир Путин переживает за российских солдат в зоне СВО, сообщил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин продолжит получать информацию с фронта не только от армейского командования, но и от тех офицеров и солдат, которые находятся на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у президента РФ был детальный разговор с экипажем танка «Алеша».

«Президент продолжит практику общения не только с армейским командованием, но непосредственно с солдатами, с младшими командирами, которые находятся на поле боя. Которые своим примером, садясь за рычаги танка, показали, как нужно сражаться», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь подчеркнул, что у Путина был детальный разговор с экипажем танка «Алеша». Президенту РФ было интересно все, до мелочей. Песков сообщил, что Путин переживает за российских военных, в том числе за их обеспечение в зоне СВО всем необходимым.

Ранее президент РФ встретился с экипажем танка «Алеша», который в одиночку разгромил колонну украинской бронетехники на запорожском направлении. Во время боя ВСУ потеряли более ста военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка к званию Героев России.

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Президент РФ Владимир Путин продолжит получать информацию с фронта не только от армейского командования, но и от тех офицеров и солдат, которые находятся на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у президента РФ был детальный разговор с экипажем танка «Алеша». «Президент продолжит практику общения не только с армейским командованием, но непосредственно с солдатами, с младшими командирами, которые находятся на поле боя. Которые своим примером, садясь за рычаги танка, показали, как нужно сражаться», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что у Путина был детальный разговор с экипажем танка «Алеша». Президенту РФ было интересно все, до мелочей. Песков сообщил, что Путин переживает за российских военных, в том числе за их обеспечение в зоне СВО всем необходимым. Ранее президент РФ встретился с экипажем танка «Алеша», который в одиночку разгромил колонну украинской бронетехники на запорожском направлении. Во время боя ВСУ потеряли более ста военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка к званию Героев России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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