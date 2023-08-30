Захарова: Киев манипулирует армией, прикрываясь одобрением атак на Крым 30 августа 2023 в 23:56 Размер текста - 17 + В Киеве обманом стимулируют солдат воевать Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад давно молча согласился на атаки Украины по Крыму, но только недавно это было якобы озвучено «официально». Киев таким образом манипулирует солдатами, которые не хотят воевать, власти Украины пытаются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Киевский режим начал придумывать истории об официальном разрешении на удары по Крыму. Украине нужны любые стимулы и хотя бы какая-то идеологическая подпитка для обоснования происходящего», — заявила Захарова в интервью телеканалу 360. Такими историями власти Украины пытаются хоть как-то стимулировать своих солдат, которые давно не хотят воевать. «Даже не мобилизации и рекрутирования, а угона людей не в рабство — на убой. Нужно хоть как-то, хоть чем-то людей стимулировать», — пояснила Захарова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил пересмотреть систему призыва на военную службу в стране и улучшить определение пригодности. Изменение позволит командирам привлекать военнослужащих и избежать манипуляций с понятием ограниченной пригодности. Запад давно молча согласился на атаки Украины по Крыму, но только недавно это было якобы озвучено «официально». Киев таким образом манипулирует солдатами, которые не хотят воевать, власти Украины пытаются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Киевский режим начал придумывать истории об официальном разрешении на удары по Крыму. Украине нужны любые стимулы и хотя бы какая-то идеологическая подпитка для обоснования происходящего», — заявила Захарова в интервью телеканалу 360. Такими историями власти Украины пытаются хоть как-то стимулировать своих солдат, которые давно не хотят воевать. «Даже не мобилизации и рекрутирования, а угона людей не в рабство — на убой. Нужно хоть как-то, хоть чем-то людей стимулировать», — пояснила Захарова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил пересмотреть систему призыва на военную службу в стране и улучшить определение пригодности. Изменение позволит командирам привлекать военнослужащих и избежать манипуляций с понятием ограниченной пригодности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям