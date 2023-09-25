Forbes: Британия подставила Украину недоукомплектованными танками

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Британские танки Challenger 2 уничтожаются с помощью ракет «Корнет», передает Forbes Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания отправила Украине танки Challenger 2 без дополнительной передней брони. Об этом пишет Forbes. По данным издания, техника стала легкой мишенью для российских ракет «Корнет».

«Как ни странно, Великобритания, судя по всему, не предложила Украине эту броню. Это похоже на то, что британские чиновники ожидали, что украинцы будут использовать Challenger 2 в обороне», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВСУ пришлось самостоятельно производить броню на западные танки, чтобы пытаться продвигаться вперед.

Как отмечает издание, у британского танка слабое место в лобовой нижней части корпуса. Российские военные воспользовались этим и начали совершать удары по западным машинам, используя ракеты «Корнет».

Ранее сообщалось, что Challenger 2, которые находятся на Украине, могли создаваться из опасных асбестосодержащих материалов. Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой сообщил, что британские танки Challenger 2 уязвимы для российского оружия «Корнет», передает «Национальная служба новостей».

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Великобритания отправила Украине танки Challenger 2 без дополнительной передней брони. Об этом пишет Forbes. По данным издания, техника стала легкой мишенью для российских ракет «Корнет». «Как ни странно, Великобритания, судя по всему, не предложила Украине эту броню. Это похоже на то, что британские чиновники ожидали, что украинцы будут использовать Challenger 2 в обороне», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВСУ пришлось самостоятельно производить броню на западные танки, чтобы пытаться продвигаться вперед. Как отмечает издание, у британского танка слабое место в лобовой нижней части корпуса. Российские военные воспользовались этим и начали совершать удары по западным машинам, используя ракеты «Корнет». Ранее сообщалось, что Challenger 2, которые находятся на Украине, могли создаваться из опасных асбестосодержащих материалов. Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой сообщил, что британские танки Challenger 2 уязвимы для российского оружия «Корнет», передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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