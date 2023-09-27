Тюменские пожарные помогут Свердловской области одолеть лесные пожары

Группа тюменских пожарных-десантников переброшена в Свердловскую область

27 сентября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Тюмень перебросит 50 сотрудников МЧС в Свердловскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловскую область направят 50 десантников-пожарных из Тюменской области для помощи в тушении пожаров. Об этом сообщает Интерфакс-Урал. «Команда десантников-пожарных из Тюменской области в среду отправилась в Свердловскую область для помощи в ликвидации природных возгораний, сообщает тюменский департамент лесного комплекса. В составе группы 50 сотрудников уватского и тобольского филиалов Тюменской авиабазы», — сказано в сообщении. Сообщается, что командировка тюменских десантников в Сосьвинский район продлится около десяти дней. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, что в регионе с 26 сентября вновь вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Смог из соседнего региона перенесся в Тюменскую область и сделал воздух в регионе опасным для жителей.

В Свердловскую область направят 50 десантников-пожарных из Тюменской области для помощи в тушении пожаров. Об этом сообщает Интерфакс-Урал. «Команда десантников-пожарных из Тюменской области в среду отправилась в Свердловскую область для помощи в ликвидации природных возгораний, сообщает тюменский департамент лесного комплекса. В составе группы 50 сотрудников уватского и тобольского филиалов Тюменской авиабазы», — сказано в сообщении. Сообщается, что командировка тюменских десантников в Сосьвинский район продлится около десяти дней. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, что в регионе с 26 сентября вновь вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Смог из соседнего региона перенесся в Тюменскую область и сделал воздух в регионе опасным для жителей.