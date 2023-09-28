НАТО будет следить за «военной деятельностью» РФ из Литвы

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НАТО будет вести слежку за Россией при помощи своих самолетов Фото:

НАТО разместит наблюдательные самолеты в Литве, граничащей с Россией. Таким образом альянс планирует следить за военной деятельностью РФ.

«Наши системы Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (АВАКС) могут обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров. Благодарю Литву за принятие самолета», — подчеркнул исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. Его сообщение опубликовано на официальном сайте альянса. В официальном сообщении отмечается, что в НАТО усилили свое военное присутствие у российских границ в связи с проведением спецоперации на Украине. Системы АВАКС начали следить за военными российскими самолетами с февраля 2022 года — с начала СВО.

В конце сентября текущего года Уайт заявлял о том, что четыре истребителя F-16 пребыли в Румынию для отслеживания за перемещением российских военных самолетов на территории Черного моря. Великобритания также заявила о слежке за Россией.

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НАТО разместит наблюдательные самолеты в Литве, граничащей с Россией. Таким образом альянс планирует следить за военной деятельностью РФ. «Наши системы Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (АВАКС) могут обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров. Благодарю Литву за принятие самолета», — подчеркнул исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. Его сообщение опубликовано на официальном сайте альянса. В официальном сообщении отмечается, что в НАТО усилили свое военное присутствие у российских границ в связи с проведением спецоперации на Украине. Системы АВАКС начали следить за военными российскими самолетами с февраля 2022 года — с начала СВО. В конце сентября текущего года Уайт заявлял о том, что четыре истребителя F-16 пребыли в Румынию для отслеживания за перемещением российских военных самолетов на территории Черного моря. Великобритания также заявила о слежке за Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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