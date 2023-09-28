НАТО будет следить за «военной деятельностью» РФ из Литвы

28 сентября 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

НАТО будет вести слежку за Россией при помощи своих самолетов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО разместит наблюдательные самолеты в Литве, граничащей с Россией. Таким образом альянс планирует следить за военной деятельностью РФ. «Наши системы Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (АВАКС) могут обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров. Благодарю Литву за принятие самолета», — подчеркнул исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. Его сообщение опубликовано на официальном сайте альянса . В официальном сообщении отмечается, что в НАТО усилили свое военное присутствие у российских границ в связи с проведением спецоперации на Украине. Системы АВАКС начали следить за военными российскими самолетами с февраля 2022 года — с начала СВО. В конце сентября текущего года Уайт заявлял о том, что четыре истребителя F-16 пребыли в Румынию для отслеживания за перемещением российских военных самолетов на территории Черного моря. Великобритания также заявила о слежке за Россией.

НАТО разместит наблюдательные самолеты в Литве, граничащей с Россией. Таким образом альянс планирует следить за военной деятельностью РФ. «Наши системы Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (АВАКС) могут обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров. Благодарю Литву за принятие самолета», — подчеркнул исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. Его сообщение опубликовано на официальном сайте альянса. В официальном сообщении отмечается, что в НАТО усилили свое военное присутствие у российских границ в связи с проведением спецоперации на Украине. Системы АВАКС начали следить за военными российскими самолетами с февраля 2022 года — с начала СВО. В конце сентября текущего года Уайт заявлял о том, что четыре истребителя F-16 пребыли в Румынию для отслеживания за перемещением российских военных самолетов на территории Черного моря. Великобритания также заявила о слежке за Россией.